Asamblea Solemne por aniversario de la ciudad

La Asamblea Solemne por el aniversario 194 de la fundación de Caibarién y el 50 de la creación del Poder Popular se desarrollo en horas de la noche del pasado sábado 31 de octubre en la localidad.

Luis Manuel Veliz Luis, presidente de órgano gobierno en la Villa Blanca en su intervención reconoció la labor de los delegados en el territorio en un momento historico dónde se define la continuidad del proyecto social cubano.

Y recordó el legado del Comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el proceso fundacional de los órganos del poder popular y su acompañamiento.

En la Asamblea Solemne por la fundación de la ciudad y la creación del poder popular se reconocieron a caibarienenses destacados con la condición Hijo Ilustre de la ciudad los homenajeados fueron. El cantante Daryl Regueiro, el productor agricola Elio Montesino y el patron del plástico 29 Michel Pérez Leyva.

También recibieron la condición de Hijo Ilustre de Caibarien el instructor de arte y director de grupo de teatro Marcelo de Armas, el doctor Rafael Borges director del Hogar de ancianos, la maestra Cristobalina Tornas Rodríguez y la gloria del deporte Eleine Nápoles.

Además se entrego la Llave de ciudad, distinción que otorga la asamblea municipal del poder pular a quienes no son naturales de Caibarien pero desde hace años aportan al desarrollo del territorio.

Fueron distinguidos con la Llave de la ciudad ell profesor de la universidad de ciencias médicas Fidel Díaz. Sosa, el también pedagogo Juan Ramón Rodríguez Marrero de la dirección municipal de educación y al trabajador del Contingente Campaña de Las Villas Daniel Pedro Pérez Espinosa.

Otros reconocimientos entregados fueron los sellos 194 aniversario de la fundación de Caibarién y la distinción 50 aniversario del poder popular.

Además la dirección de la asamblea municipal entrego diplomas de reconocimiento a los delegados del poder popular.

Y Neisy Santo, funcionaria del gobierno en Villa Clara dió lectura a la carta de felicitacion del partido en la provincia al municipio de la Villa Blanca.

En sus palabras Odelvis Luis Vazquez primer secretaria del Partido Comunista de Cuba en Caibarién reconoció el esfuerzo realizado y convoco a todos los presentes a continuar trabajando por el desarrollo de la ciudad y la atención de los vecinos.

Estaban presentes en la Asamblea Solemne por el194 aniversario de la ciudad Rogelio Ruiz Rodríguez intendente mundo junto a cuadros y diferentes en el territorio. Y de manera especial hombres y mujeres que han dedicado parte de su vida al trabajo del poder popular en los últimos cincuenta años.

con la Llave de la Ciudad

Daril Regueiro

Elio Montesino

Michel Leyva

Rafael Borge

Cristobalina Torna Rodríguez

Marcelo de Armas

Eleine Nápoles

Llave de la ciudad

Fidel Díaz Sosa

Juan Ramón Ramírez Mareros

Daniel Pedro Pérez Espinosa

Distinción 194

Belkis Pérez García Carlos coeloo

María portal Rodríguez biblioteca

Imagen: tomada de CMHS Radio Caibarién.