El Gran Maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa está entre los 10 primeros del Elo en Cuba

El gran maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa,es el número 9 del listado del Elo en Cuba después de oficializada la lista de este coeficiente, emitida por la federación internacional de ajedrez la FIDE por sus siglas en francés,del mes de octubre.

Elier después de haber jugado torneos en México y Panamá está en la cifra de 2461 puntos.

La lista de la mayor de las antillas está encabezada por Carlos Daniel Albornoz con 2605, Yusnel Bacallao 2572, el villaclarareño, Yaser Quesada Pérez 2547, Yuri González es el cuarto con 2538, Jorge Roberto Elías Reyes número 5 con 2486.

Asimismo Omar Almeida Quintana es el número 6 con 2463, le sigue Henry Soto 2463, Dylan Berdayes 2462 el villaclareño Elier Miranda Mesa 2461 y cierra el número 10, Jorge Fernández con 2458 unidades.

En este listado el Santaclareño Hermes Espinoza veloz es el número 11 con 2447.

Otros que destacan por Villa Clara es el gran maestro Aramis Álvarez con 2423 número 16, Jorge de Jesús Pérez Marimón 2422 número 17, mientras que el remediano Derek Alejandro González Hernández es el número 34 con 2338 puntos.

En lo que resta de año el gran maestro de la villa Blanca Miranda Mesa espera jugar algunos torneos en tierras aztecas con el objetivo de regresar a los 2500 puntos Elo.

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