sábado, octubre 24, 2026
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Convocan a campeonato de patinaje

Oneldys Santiago

La cátedra de patinaje de Caibarién convoca  a todas las escuelas primarias, del territorio, a participar en el campeonato municipal, previsto a desarrollarse del 3 al 5 de noviembre de 2026.

Según confirmó Laritza Rodríguez Jiménez, profesora de este deporte en la Villa Blanca, el campeonato municipal será para las categorías 7 y 8 años, 9 -10 años y 11 y 12 años en ambos sexos.

Como requisito indispensable los niños que deseen participar deben llevar toda la indumentaria o sea patines, protectores y muy importante,casco.

La sede del campeonato municipal de patinaje será el parque la libertad de Caibarién. El horario a comenzar será a partir de las 3:30 de la tarde. La convocatoria estará por todas las escuelas primarias del municipio con el objetivo de obtener una mayor participación de niños y niñas. El patinaje es un deporte que en la villa blanca ha obtenido buenos resultados tanto a nivel provincial como nacional y espera consolidar estos resultados.

Imagen: Redacción digital.

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

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