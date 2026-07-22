miércoles, julio 22, 2026
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BANDEC con sistema solar fotovoltaico

Freddy Espinosa

Ya el Banco de Crédito y Comercio, BANDEC, de #Caibarién cuenta con Sistema Solar Fotovoltaico instalado y con generación de electricidad a la institución. De esta forma se, agilizará la prestación de servicios a sus clientes, algo que se veía grandemente afectado por la falta de suministro de electricidad, y que provocaba extensas colas para los servicios que se ofrecen en esa entidad bancaria de la Villa Blanca. Nuevos pormenores en CMHS Radio CaibariénTelecentro CNTV .

Gracias a @Daime Mateo, trabajador de BANDEC Caibarién por la primicia informativa y por las fotos.

Imagen: del autor.

Freddy Espinosa

Freddy Espinosa

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

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