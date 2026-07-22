Revista Signos abre sus páginas a las más diversas manifestaciones de la cultura nacional y universal

Si te interesa colaborar con esta revista, este artículo es para ti

Convocatoria Revista Signos 84. Signos abre sus páginas a las más diversas manifestaciones de la cultura nacional y universal, con énfasis en expresiones de la cultura popular. Pone empeño en el registro de procesos, tradiciones, creaciones individuales y colectivas; todo tipo de producto de la invención y la fantasía de creadores, muy particularmente de aquellas que se hallan al margen o ignoradas por las instancias de legitimación.

Pretende así servir de vehículo a cultores, gestores y estudiosos, que se encuentran o recorren las llamadas periferias: las curiosas y originales culturas y formas de expresión que germinan en ciudades, suburbios, pequeños pueblos y apartadas zonas rurales, e incluso, esas maneras nuestras pero otras partes del mundo. Quiere ofrecer ese tesoro de creatividad por su condición de signos admirables de la invención y la fantasía populares al mismo tiempo que por su indudable interés artístico y antropológico. Por consiguiente, estamos abiertos a colaboraciones que aborden o recojan manifestaciones relacionadas con:

• Oralidad, música, bailes y fiestas tradicionales; artesanía, decorado de la vivienda, medicina; toda expresión plástica, el grafiti pictórico, etc.; costumbres funerarias, de cortejo amoroso, familiares…; los gustos estéticos del pueblo, las transformaciones populares de la alta cultura, la literatura popular (textos escritos); personajes típicos y pintorescos de campos, pueblos y ciudades; viejos y nuevos oficios u ocupaciones; la comida como expresión cultural; resurgimiento auténtico de prácticas culturales olvidadas o debilitadas.

• Nos interesan también trabajos que indaguen en aspectos novedosos o poco conocidos de relevantes personalidades seriamente entregadas al rescate de la cultura popular. Pensamos en figuras muy célebres y en otras no tanto, de modo que los textos habrán de ajustarse al grado de conocimiento de sus obras de que se dispone.

En esta oportunidad, Signos invita a colaborar con nuestro propósito de reunir un variado conjunto de materiales en torno a la oralidad, cuentos y cuenteros como componentes esenciales para comprender esa magia fabuladora que envuelve a los pequeños pueblos cubanos, con sus particularidades distintivas y rasgos recurrentes que han acompañado y enriquecido a nuestra cultura popular. Pretendemos en este número 84 registrar y exponer los prodigios verbales de nuestros pueblos y lugares remotos, zonas inexploradas aún. Igualmente interesante nos serán aquellos textos o testimonios gráficos que muestren la asimilación de lo popular en las manifestaciones artístico literarias. Serán bien recibidos los testimonios gráficos, entrevistas, crónicas, memorias, grabados, dibujos, además de los artículos y ensayos.

Esta convocatoria va dirigida a dibujantes, fotógrafos, poetas, narradores y artistas populares en general; a escritores, etnólogos, periodistas, historiadores, folcloristas, artistas plásticos, culturólogos, etc., de Cuba y del extranjero.

Los trabajos deberán presentarse en páginas tamaño carta, Arial 11 o Times New Roman 12, con una extensión de hasta 15 cuartillas. Deberá acompañarse de un breve currículo, dirección electrónica, postal y teléfono.

La fecha tope para la entrega de las colaboraciones será el 15 de enero de 2027.

Aceptamos analizar propuestas temáticas no mencionadas ni aludidas aquí. Para cualquier pregunta, propuesta de tema, aclaraciones, envío de colaboraciones, por favor, no deje de comunicarse con nosotros a través de las siguientes direcciones de correo electrónico o postal:

Director: Alejandro Batista López: batistalopezalejandro6@gmail.com

Dirección postal: Revista Signos, Gaveta postal 19, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.

Sitio Web: www.revistasignos.com

Teléfono: 42205565

Imagen: tomada de Internet.