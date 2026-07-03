Un partido memorable y el adiós de una leyenda

España, Portugal y Suiza avanzaron a octavos en el Mundial de fútbol

Como en Sudáfrica-2010, España y Portugal protagonizarán un duelo de octavos de final en el Mundial de fútbol, el lunes. En aquella ocasión, uno de los cinco goles de David Villa en el torneo le permitió a la Roja continuar el camino hacia su único título, hasta hoy.

El país ubicado a la derecha en la península ibérica accedió ahora a la fase de 16 tras vencer 3-0 a Austria en los dieciseisavos, en un encuentro efectuado en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La media hora inicial volvió a dejar muchas dudas por los ganadores, quienes incluso sufrieron cierto peligro en algunos intentos de los rivales, tanto de forma rasa como por la vía aérea, pero el partidazo de Pau Cubarsí en labores defensivas resultó fundamental para mantener invicta la portería propia en cuatro salidas.

Por cierto, el arquero Unai Simón estableció un récord en la historia de estas lides, al superar los 517 minutos de imbatibilidad dejados por el italiano Walter Zenga cuando jugó como anfitrión en 1990.

El guardameta del Athletic Club no ha enfrentado las delanteras más temibles –como lo demuestra el dato de cero tiros entre los tres palos por los oponentes de este jueves–, pero, de cualquier manera, ha ratificado la confianza depositada en él por el seleccionador Luis de la Fuente, cuando muchos apostaban por David Raya o Joan García.

En cuanto al ataque, Lamine Yamal devino un demonio. Por su culpa, el buen lateral Konrad Laimer seguramente tomó pastillas para conciliar el sueño, debido a la cantidad de veces que el extremo lo ridiculizó con caños, aunque en los compases iniciales aparecía ayuda por detrás o lo frenaba el guardavallas.

A la media hora Marc Cucurella remachó una pelota suelta en un tiro de esquina, pero anularon su anotación: un compañero en el área chica cometió falta sobre el portero. Tras otros disparos de Yamal y Mikel Oyarzabal, atajados por Alexander Schlager, finalmente se abrió la cuenta al minuto 36.

Cucurella llegó por la izquierda, pasó rasante al medio, mientras Álex Baena arrastró una marca hacia la línea final, y Oyarzabal definió con una calma y una sangre fría impresionante.

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Luego de dos contragolpes malgastados por quienes marchaban debajo –en uno gracias al gran cruce de Pedro Porro–, Baena estrelló el esférico en el travesaño con un tiro libre desestimado, pues solo colocaron dos efectivos en la barrera. En la continuación, le quedó a Lamine por la izquierda y Schlager achicó justo.

El juego aéreo nunca ha sido el punto fuerte de los ibéricos y sí el de los rivales, pero se intercambiaron los papeles. Prácticamente sin necesidad de saltar, Porro puso el 2-0 con un centro de Baena desde el flanco izquierdo.

Proseguía la voluntad de ampliar la ventaja, con todo tipo de llegadas, incluso recordaron un poco a la España de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Xabi Alonso y Sergio Busquets en una tremenda combinación al primer toque que David Alaba le negó a Yamal delante de la raya.

Volvió a funcionar la sociedad Cucurella-Oyarzabal, con un trazo desde la izquierda que adelantó a toda la zaga y un remate elusivo del guardameta, para colocar el definitivo 3-0.

Mikel sostiene una increíble racha: 16 dianas y siete asistencias en sus últimos 15 duelos vestido de rojo. Además, con 29 tantos en su carrera igualó a Fernando Hierro en el sexto lugar de la clasificación histórica de artilleros en su país.

ERA MODRIC O CRISTIANO, Y PASÓ EL LUSITANO

En el BMO Field de Toronto, tras una primera mitad poco atractiva, excepto por ocasiones de los portugueses Bruno Fernandes, Joao Cancelo, Rafael Leao y Renato Veiga, ese conjunto y el de Croacia regalaron una parte complementaria inolvidable, los minutos más emocionantes de esta Copa del Mundo hasta la fecha, sin discusión.

Mateo Kovacic avisó pronto lo que ocurriría, con una gran conducción y un disparo atajado por Diogo Costa, quien devendría figura del compromiso. Poco después inauguraron la cuenta con un centro desde la banda diestra de Josip Stanisic concretado por Ivan Perisic, quien se halló desmarcado por el lado contrario del área y cruzó rasante.

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Tres minutos más tarde el suplente Igor Matanovic incrementó la diferencia, pero revocaron la decisión por fuera de lugar, situación que sufrirían demasiado los balcánicos.

Los lusitanos intentaron sacudirse el dominio con un bombazo de Leao desde afuera, estrellado en el larguero. Sin tiempo para respirar, Martin Baturina armó una contra y un disparo que exigió nuevamente a Costa.

Cristiano Ronaldo recordó su excelsa calidad con una definición pinchada por encima de Dominik Livakovic, propiciada por un trazo largo de Pedro Neto, pero el VAR también señaló la posición antirreglamentaria.

Sin embargo, CR7 tendría revancha pronto, en un penal muy polémico que la revisión otorgó por un mínimo agarre de Nikola Vlasic a Veiga. En el cobro la leyenda escogió el centro y niveló la pizarra al 67.

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Tras unos escasos minutos para asimilar el golpe, los croatas siguieron generando chances sobradas. Kovacic condujo la pelota varios metros, buscó el palo izquierdo del portero y este apenas la despejó al metal. En la segunda jugada, Mateo realizó una volea espectacular que solo un estirón arriba pudo impedir.

Segundos más tarde, el hombre de los guantes aumentó su heroísmo, al negarle la alegría a Matanovic. Petar Susic recibió un fenomenal trazo filtrado de Kovacic, pero partió un poco antes de lo necesario para eludir la trampa del fuera de juego. El mismo Susic centró luego desde la derecha, mas el cabezazo de Mario Pasalic acabó desviado.

«Cuando no los haces, te los hacen», dicta una máxima. Precisamente por la vía aérea, Goncalo Ramos encontró un centro desde la izquierda, colgado por Leao al 90+3, y logró el tanto que resultaría definitivo.

Los balcánicos nunca se rindieron y diez minutos después celebraron el empate unos instantes. Perisic mandó un balón largo que apenas rozó con la testa Matanovic, le cayó a Pasalic y este lo colocó en el área chica, donde Rubén Neves lo empujó a las redes que debía defender. Sin embargo, Pasalic resultó hallarse en posición incorrecta, anularon la diana y así terminó un choque, desde ya, clásico.

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Más allá de buscar el avance en la justa, existía otra batalla igual de grande: irremediablemente, quedaría eliminado Cristiano o Luka Modric en la última cita del orbe para ambos. La tristeza le correspondió a ese último, pero se despidió en una noche tejida a su altura.

Pido una reverencia para nunca olvidar a uno de los más excelsos centrocampistas de todos los tiempos, que lideró a su país a una final y un bronce planetario, disfrutó seis Ligas de Campeones con el Real Madrid y en 2018 se interpuso en el binomio de Cristiano y Lionel Messi para inscribir su nombre entre los ganadores del Balón de Oro.

SUIZA VOLVERÁ A JUGAR OCTAVOS

La jornada cerró en el BC Place de Vancouver, con triunfo de Suiza 2-0 sobre Argelia. Johan Manzambi, una vez más, salió determinado a destrabar el encuentro, cuando al minuto diez desbordó por la izquierda y cedió para que Breel Embolo, sin dificultades, moviera la pizarra.

Houssem Aouar, Ibrahim Maza, Riyad Mahrez y Fares Chaibi dispusieron de opciones por los africanos, pero nunca llegaron a batir a Gregor Kobel.

Tras la reanudación, antes de que transcurrieran 60 segundos, Dan Ndoye tomó el esférico proveniente de un rebote defensivo y, por delante de la frontera del área grande, soltó un derechazo cruzado al lado diestro del arquero para dibujar el marcador que resultaría decisivo.

Fabian Rieder y Rubén Vargas perdonaron posibilidades de ampliar aún más la ventaja, mientras los argelinos estuvieron muy lejos de inquietar en algún momento.

El próximo martes los representantes del país de los relojes enfrentarán al ganador del duelo entre Colombia y Gana, mientras quienes salgan airosos del Argentina-Cabo Verde y Australia-Egipto completarán el desafío restante de octavos. Los tres partidos que restan de dieciseisavos se dirimen este viernes.

Foto: Granma

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