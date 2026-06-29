Las 176 transformaciones a debate: ¿cambia el modelo cubano? (+Video)

TRANSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA CUADRANDO LA CAJA

EMISIÓN NO.

22 de junio de 2026

“¿Transformaciones económicas y sociales: ¿cambia el modelo cubano?”

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Hola, muy buenas noches. Es un placer volverle a saludar Cuadrando la Caja a su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Durante esta semana se aprobaron algunas de las transformaciones más trascendentes en materia económica y social en nuestro país, pero ¿Qué significa realmente esto que se aprobó? ¿Qué alcance puede tener? ¿Estamos renunciando a la construcción del socialismo? Sobre estos temas estaremos conversando en la noche de hoy. Acompáñanos.

Y para dialogar sobre un tema que está en el comentario del día a día de la población en estos momentos, tengo a tres personas que son casi de la familia del programa. Hoy nos acompaña Ian Pedro Carbonell Karell, director de la Dirección de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba. Muy buenas noches.

Ian Pedro Carbonell Karell: Gracias por la invitación.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: También tengo el placer de que nos acompañe alguien que ha sido también moderador de nuestro programa y, por supuesto, cada vez que lo invitamos asiste a nuestra emisión, quien es Rafael Montejo, director del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana. Muy buenas noches.

Rafael Montejo Véliz: Gracias por la invitación.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y, bueno, alguien que también es habitual en nuestro espacio, quien es Carlos Miguel Pérez Reyes, diputado también al igual que Jean Pedro y, además, el presidente de la Mipyme Dofleini. Muy buenas noches.

Carlos Miguel Pérez Reyes: Gracias por la invitación.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Bueno, y ya conociendo nuestros temas les invito a hacer una pausa y enseguida regresamos.

Fragmento del discurso del Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Bueno, antes de comenzar a hablar de estas transformaciones que se han presentado durante esta semana que, como decíamos, han generado muchísimas opiniones dentro de la población, quisiéramos referirnos a algo, a un elemento importante. ¿En qué situación está la economía cubana hoy? ¿Cuál es el contexto en el que se dan estas transformaciones y por qué llegar a ellas entonces?

Ian Pedro Carbonell Karell: Bueno, estamos, y creo que todos lo experimentamos cada día, en un contexto de los más complejos que ha vivido en nuestro país, la economía cubana. Desde el punto de vista de la economía estamos en presencia de un entorno donde hay una caída importante de los ingresos externos en divisas, tanto por la vía de las remesas que pasan por canales oficiales, como por la vía de las exportaciones, como también por la propia inversión extranjera. También hay una limitación muy fuerte al exceso de créditos externos. Todos estos son fuentes de financiamiento en divisas que en tiempos anteriores se contaba con ellas y ahora están bien deterioradas. Sumado a eso, hay una estrategia de máxima presión, de asfixia económica, que lo que busca es cortar todas las vías que pueda tener nuestro país para acceder a los insumos básicos para que la economía pueda funcionar.

Dígase combustible, pero dígase también importaciones de todo tipo, medicamentos, etcétera, que todas ellas al final necesitan de divisas también para poderse adquirir. Y todo eso se conjuga entonces también con desequilibrios internos, emisión monetaria, hay un déficit fiscal bien elevado, incluso donde el presupuesto ha tenido, por esta propia caída de los ingresos externos, ha tenido caída también en los ingresos tributarios y ha tenido que sostener niveles de gasto y por tanto también se avizora para este año mayor tensión sobre el crecimiento del déficit fiscal. Hay una moneda nacional inconvertible, hay diferentes tipos de cambios operando en la economía, un mercado oficial que todavía no logra consolidarse, por tanto estamos en presencia de una situación donde cuando uno une todos los elementos es bien compleja para llevar a cabo. Efectivamente las previsiones del Producto Interno Bruto son bastante negativas, incluidos los recientes pronósticos que hizo CEPAL y efectivamente estamos en presencia de una situación donde, de crisis, donde principalmente y en mi opinión, creo que ya y estas medidas van apuntando a eso, más allá de administrar la crisis, sino transformar la forma en que funciona la economía para poder frenar la crisis y poder recuperarnos y salir de ella.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Montejo, en este propio programa hemos dicho que estamos hablando de un momento en que prácticamente las actividades de la economía del país están paralizadas.

Rafael Montejo Véliz: Prácticamente paralizadas, pero la crisis es multifuncional, no solamente se manifiesta desde el punto de vista económico como algunos de los elementos que apuntaba Ian Pedro, es que se manifiesta también en el ámbito social, se manifiesta en la forma en que trabajamos, que vivimos, en la cotidianidad de la vida y hace que la funcionalidad tanto del sector económico, el sector presupuestado, las empresas, sean privadas, sean estatales, las cooperativas y las personas en su cotidianidad han visto muy alterada también la forma en que se vive y se trabaja, por lo tanto la crisis tiene múltiples manifestaciones de todo tipo, algunas más evidentes, algunas nos llegan muy directamente y otras tienen una expresión ya en números, datos, tendencias que se dan en la economía, pero también en lo social y afectan a la economía, hay un sector que también está afectado, quizás es menos evidente, pero está el tema no solo médico, hospitalario, sino también de la educación también que se ve afectado por múltiples razones, está el tema del transporte, algo tan sensible, el tema del transporte, cómo las personas se trasladan y está el tema de la electricidad que no lo mencionamos, pero que está digamos, es como un tema transversal a toda la economía y está el tema de los combustibles, es decir la energía en general, esos son temas vitales que hacen que tengamos esta situación.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Muchas veces cuando vemos esta situación pensamos que las sanciones del gobierno de Estados Unidos de este bloqueo recrudecido solamente impacta en la parte estatal y hemos visto que también el sector digamos privado, el sector no estatal del país se ha visto afectado por esta situación que tiene el país hoy.

Carlos Miguel Pérez Reyes: Pero no son solo las variables macroeconómicas y alguna de estas cosas que hemos estado hablando, son también cosas del día a día tanto de los empresarios privados como de su población, las personas que no pueden dormir por la noche porque no tienen electricidad, que no hay abasto de agua o que tienen muy poco y tienen que ir a buscarlo en alguna cisterna porque no tienen la corriente para subirlo a la azotea, estamos hablando también de la basura que si no hay combustible no se puede recoger y como bien decía el profe Montejo nosotros tenemos hoy una situación, una coyuntura muy difícil a nivel social que se refleja en el malestar de nuestra población pero que también es un diseño que nos lo están haciendo, por lo tanto nosotros tenemos que saber que detrás de todo eso hay una gran presión económica para buscar un estallido social.

Desde el punto de vista empresarial nosotros tenemos muchas, como yo decía en el otro programa, tenemos muchas razones por las cuales esto nos afecta muchísimo, una tiene que ver con las navieras que están dejando de brindar servicios a Cuba que por lo tanto ya no hay canales de comunicación con determinados países, con Cuba y el comercio, tenemos problemas también con la electricidad que nos lleva a hacer inversiones que encarecen o pueden encarecer los precios finales a los productores, también el transporte es la logística la que mueve todo eso en el país, la falta de turismo nos genera también en el sector una caída tanto en el sector gastronómico como en el sector de los restaurantes, de los alojamientos y todas esas cosas, en general yo creo que es una crisis que nos afecta a todos por igual, pero en particular a la población que es la que está sufriendo mayor estos problemas.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Entonces ustedes coincidiran conmigo que no había una solución, o sea la opción no era quedarse sin hacer nada, quedarse inmóvil y en este momento entonces llegan este grupo de transformaciones que se presentan primero al Pleno del Partido y después a la Asamblea Nacional del Poder Popular y que algunas personas lo podrían ver o analizarlo con que nos estamos alejando quizás por el alcance de estas medidas de alejarnos de la construcción del paradigma socialista que aspira el país. ¿Ustedes creen que es así, no es así, que lo distingue, que podríamos decirle a esa población que tiene esas inquietudes validas sobre ese tema?

Ian Pedro Carbonell Karell: Yo creo que como bien hemos coincidido en presencia de esta crisis que ya no es el momento de continuar administrando la crisis con los mismos instrumentos que teníamos antes, es decir hay que cambiar los instrumentos con que funciona la economía, al final todos los aspectos que están impactando la vida de nuestra población tienen que ver en el fondo con un tema que va directamente a la producción y a la generación también de divisas y de ingresos externos, porque bueno una isla pequeña de una economía abierta, muchas cosas no las puede producir en el país y necesita de divisas para intercambiar con el resto del mundo los bienes esenciales y para todo eso hace falta poder reactivar el sector productivo y también el sector exportador, es muy importante también esa visión desde el sector externo, pero yo considero que ya hemos llegado a un momento donde el costo de seguir administrando la crisis con los mismos instrumentos con los que contábamos, ya viene siendo inferior al costo de realizar transformaciones profundas en la economía para transformar esos instrumentos que pueden generar esa riqueza y ese valor que necesita la economía para poder sustentar un proceso de construcción socialista.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Montejo, ¿dejamos de ser socialistas por aspirar a la construcción de ese socialismo que es la etapa en que estamos realmente desde el punto de vista marxista, leninista, por hacer este tipo de transformaciones en la economía del país?

Rafael Montejo Véliz: Yo creo que nosotros vamos a seguir construyendo el socialismo, lo único que lo vamos a hacer con otras herramientas y con otros instrumentos, el socialismo ha sido para Cuba una construcción digamos heroica, hemos iniciado muchas digamos formas de conducir la economía, pero siempre bajo una presión extraordinaria y en este caso los cambios que se están proponiendo van a significar también cambios profundos en la forma de conducir la economía y la sociedad, sin duda va a haber un rediseño y una reconfiguración de la manera en que hacemos las cosas, sin duda porque hay cambios en el conjunto de transformaciones, hay cambios que son bastante profundos y radicales con respecto a la manera en que confluyen los distintos actores dentro de la economía, dentro del entramado económico.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y cuando hablamos de socialismo hay una palabra que siempre y que ha defendido la revolución que es el tema de la justicia social, sin embargo en las condiciones en que estamos. ¿Hoy se puede hablar de justicia social, si no hay una riqueza creada por el propio Estado, si no hay una riqueza creada por los actores de la economía que puedan sustentar digamos los programas sociales? Carlos Miguel.

Carlos Miguel Pérez Reyes: Primero a mí me gustaría retroceder un poquito en la conversación, porque pareciera que estamos justificando que estas medidas las estamos tomando porque hay una crisis importante en el país, y yo voy a hacer eco de las palabras del Primer Secretario del Partido, nosotros teníamos que tomar estas medidas de cualquier manera y ahora lo estamos haciendo de una manera como que ya nos tocaba pero además lo tenemos que hacer en un entorno muy complejo para tomar estas decisiones, pero insisto y lo comparto, no tenemos que justificar que estamos tomando estas decisiones porque hay una gran crisis y no estamos abandonando nuestro proyecto de construcción socialista, nosotros teníamos que tomar estas iniciativas desde hace rato, ya las estamos tomando, ha sido difícil, no se lograban los consensos, es verdad que el contexto nos obligó a hacerlo más acelerado, más acelerado de lo que nos gustaría hacerlo, porque todas estas transformaciones van a ser muy difíciles.

Con relación a tu pregunta, yo creo que no se puede repartir pobreza, lo que tenemos que repartir es riqueza, y obviamente para hacer eso tenemos todos que aportar riqueza a nuestro país, tenemos que dar las herramientas a nuestro pueblo, a nuestros empresarios, a nuestra migración, para que sean capaces de generar la riqueza, que después el Estado que es socialista, no las empresas, nuestro Estado, va a ser capaz de repartirlo de una manera más justa y más equitativa, no igualitaria, equitativa.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Sigue Pedro

Ian Pedro Carbonell Karell: Sí, yo creo que coincidimos, para que exista un modelo social como el nuestro, tienen que haber recursos materiales que lo sustenten, tiene que haber una economía que funcione, y una economía que funcione pasa por una economía donde se produzca, donde se exporte, donde se trabaje, donde se genere valor, riqueza, y eso implica involucrar todas las fuerzas vivas con las que contamos, a toda nuestra población, a todos los cubanos que tenemos en el exterior, a todos los extranjeros que desean invertir en el país, y para ello hay que crear un marco jurídico y un marco de funcionamiento que permita que todas esas actividades se desarrollen de manera fluida, de manera rápida, como demanda la economía. Yo creo que estamos en el momento de transformar todos esos instrumentos para buscar generar esas relaciones de la forma en que deben darse, con la rapidez que deben darse, para poder generar esa riqueza que necesita nuestro modelo económico. Al final, la construcción del socialismo pasa por el desarrollo de las fuerzas productivas. Nosotros necesitamos primero, antes de hacer nada, desarrollar las fuerzas productivas para poder sustentar políticas públicas, políticas sociales que de verdad imparten positivamente a nuestro pueblo.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y aunque ya no tenemos tiempo más en este bloque, realmente muchas de estas cosas que estamos hablando hoy estaban ya recogidas en la Constitución de la República, más del 70% de los elementos que estamos hablando hoy estaban recogidos en el programa de gobierno de desarrollo de nuestro país. O sea, que también hay muchas de estas transformaciones que se están haciendo a nivel de país que ya habían sido discutidas con la población desde los lineamientos y que ahora, bueno, puede ser en algún momento quizás dilatado, pero que realmente está llegando a una concreción real y que como decía Carlos Miguel, no solamente tiene que ver con el contexto de crisis económica, sino que también era por un periodo ya de estudio y de razonamiento que muchas veces también tiene que ver con una concreción real de lo que estamos logrando.

Pero, ¿cuáles son las principales transformaciones que se están haciendo, digamos, a partir de estos documentos aprobados y debatidos en nuestro Pleno del Partido de la Asamblea Nacional? ¿Cómo lograr que esos elementos, digamos, tengan también una raíz más profunda en el sistema empresarial, en el sistema bancario? ¿Cómo lo harán nuestros municipios? De eso estaremos conversando en los próximos minutos acá, en Cuadrando la Caja.

Yo quisiera primero decir a los amigos televidentes que no será el único programa Cuadrando la Caja y también estoy seguro de que habrá muchos otros espacios en el informativo del país en que podamos debatir, analizar, conversar sobre lo que significan realmente estas transformaciones para la nación, pero había que, digamos, comenzar a abrir un poco el diapasón de lo que estamos hablando.

El presidente Díaz-Canel visitó la Empresa de Estructuras Metálicas «METUNAS». Foto: @PresidenciaCuba

Por eso es que también en el programa de hoy veremos algunos puntos muy señalados de todo lo que se dice, porque es un documento amplio, son más de 170 transformaciones, 23 ejes normativos y que, por supuesto, es un programa que no se puede tocar. Pero cuando hablamos de estas transformaciones, una parte importante van dirigidas, digamos, al sistema empresarial, un elemento ampliamente debatido en Cuadrando la Caja, a los actores de la economía y esa implicación que tienen que tener en el entramado económico del país. ¿Cuáles son, a su juicio, esas transformaciones que tienen las más novedosas para el país, Montejo?

Rafael Montejo Véliz: Bueno, yo creo que en el sector empresarial es uno de los ejes de transformación más importantes. Hay un tema que es un tema, digamos, llevado y traído bastante en el programa en general en el país que tiene que ver con la autonomía empresarial, pero la verdadera autonomía empresarial pasa por muchos factores de que la empresa pueda tomar decisiones claves sobre temas claves que implican a la empresa. Entre ellas puede estar señalado el salario, la posibilidad de importar, exportar, adquirir combustible, manejar su propia estructura, la creación de empresas, la capacidad de asociarse. Es decir, hay una cantidad de elementos que están allí en el proyecto de transformación que pueden y deben ayudar a que la autonomía empresarial cuaje.

Pero también tenemos que decir que hay una manera de hacer, hay una inercia y también va a depender de otros muchos factores, que tiene que ser de la capacidad de los propios empresarios, de la capacidad de transformación que ellos tengan con respecto a sus capacidades y también abandonar hábitos de trabajo en los cuales se está un poco esperando consensos, miradas hacia arriba para poder tomar determinadas decisiones. Y eso no va con la autonomía empresarial, va que usted pueda participar en un mercado financiero, va que usted pueda llegar al segmento 3 y adquirir divisas, venderlas, capitalizar una empresa, que usted pueda utilizar varios de sus activos y los pueda utilizar, vender, recuperar. Entonces hay una serie de decisiones empresariales que hoy a nuestros empresarios les cuesta todavía mucho trabajo asumir y está también una transformación importante que es la conversión paulatina de las empresas en sociedades mercantiles, por lo tanto en sociedades que tienen acciones.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: De ese mismo tema les quería preguntar, ¿Qué significa comprar acciones, o sea tener acciones en una empresa? Porque realmente no es una lógica por la cual estamos acostumbrados a hablar en la empresa estatal socialista.

Rafael Montejo Véliz: Y una de las primeras preguntas para tener acciones es ¿cuál es el avalúo real? Es decir, ¿cuánto vale realmente mi empresa? Entonces necesito también ese dato, cuando tenga el dato de cuánto vale mi empresa, entonces le puedo emitir una cantidad de acciones. Y eso también hace que haya la adquisición de las acciones de otras empresas, por lo tanto ahí hay una posibilidad que está en cierne de tener un mercado de acciones, por lo tanto un intercambio y eso va a generar una dinámica en el mundo financiero, en el mundo bancario también, en las entidades financieras, bancarias y no bancarias, que pone otra dinámica en el mundo empresarial, entre otros muchos factores que están ahí.

Como tú decías, las medidas son profundas, son muchas, estamos solo abordando unos elementos para ejemplificar, pero que sin duda deben conducir a que la empresa estatal socialista tenga otra… Se habla en los documentos que hemos visto y en las expresiones de las intervenciones de los diputados, hemos visto la idea de que todos los actores económicos estén en igualdad de condiciones.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Que ese era un viejo reclamo, porque en la Constitución de la República se decía que todos los actores de la economía tenían que estar en el mismo nivel digamos, sin embargo en la vida económica no era así, ¿no es verdad?

Ian Pedro Carbonell Karell: Sí, definitivamente en la economía cubana tienen particularidades que hacen que las condiciones en las que operan cada uno de los actores de la economía no sean las mismas y por tanto eso marca una diferencia en la actuación de cada uno. Yo creo que estas medidas lo que buscan es progresivamente ir nivelando ese terreno para tratar de que todos los actores operen en las mismas condiciones y más allá que eso, de que los actores puedan desarrollar su actividad económica de manera fluida, puedan tomar decisiones, tengan la autonomía para tomar decisiones. Al final en una actividad económica uno necesita acceder a ciertos insumos, desarrollar una actividad y proceder a comercializar, a vender esa parte de su actividad. Y eso hoy en algunos de esos segmentos es desigual en dependencia del actor que se trate, puede ser un poco más flexible o menos flexible, pero la idea es tratar de homogenizar eso y tratar de buscar la flexibilidad que requiere, la propia fluidez de la actividad económica que requiere. Uno no puede para desarrollar una actividad estar esperando un permiso o va a comprar una divisa y que se demore, etc.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Ahora también vamos a tener que buscar personas que realmente tengan la capacidad de administrar o dirigir empresas en esas condiciones, porque muchas veces un elemento que hemos criticado aquí en el programa y que hemos visto en otros lugares es que estamos esperando a la indicación de arriba y que no vamos a hacer las cosas por nosotros mismos.

Ian Pedro Carbonell Karell: Claro, por eso es que estas medidas también llevan un cambio de mentalidad, porque estás cambiando los instrumentos. Si tú eres un mecánico y estás habituado a utilizar un instrumento para algo y de pronto viene otra persona y te cambia el instrumento, tienes que aprender a utilizar y a vivir con eso y a veces hay muchas personas que les choca, porque ya estan acostumbrados por muchos años y habían dominado o habían tenido una maestría en el instrumento que utilizaba y ahora hay que utilizar otro, hay que cambiar ese chip, como lo llamamos, en nuestras mentes.

Pero principalmente la idea es que todas las empresas puedan tomar las decisiones, puedan acceder a los insumos en los mercados, es decir, tratar de que sean los mecanismos del mercado y aquí viendo el mercado como un instrumento de asignación de recursos en la economía, puedan acceder a esos insumos, puedan desarrollar su actividad y que no hagan esas diferencias tan marcadas entre un tipo de actor y otro como tenemos hoy en la economía cubana.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: O sea, aunque algunas impresiones dicen, bueno, quien más terrenos gana es la empresa privada, el sector no estatal, yo creo que también el Estado gana en dinamismo, en alcanzar que esa empresa pueda lograr la autonomía real que muchas veces era reclamada y para poder desarrollar todas las potencialidades que tiene. Y en el caso del sector no estatal, que digamos también es uno de los elementos de mayor mirada a la hora de verlo, Carlos Miguel, ¿qué crees que significan todas estas nuevas transformaciones para este sistema empresarial también?

Carlos Miguel Pérez Reyes: Bueno, hay viejos reclamos del sector no estatal que se ven reflejados en estas transformaciones.

Una de ellas es que puede tener acciones o participaciones sociales en más de una empresa, lo cual es algo muy novedoso. Eso significa, en la práctica, que puedes tener más de una Mipyme o puedes participar incluso con acciones dentro de una empresa estatal. Eso el sector privado lo viene reclamando a partir de que una misma persona pudiera tener intereses en participar en más de un negocio y hoy sólo se permitía uno.

Estamos hablando de crear empresas privadas con más de 100 trabajadores, que es una de las cuestiones que para determinados sectores o para determinados niveles productivos era requerido dentro del sistema empresarial privado y que hoy se está viendo cómo es posible y había inventos, ¿no? “Creo dos MIPYME y con eso logro la cantidad” que ya ahora se está aceptando, incluso se crea una nueva clasificación que es la empresa privada y no micro, pequeña o mediana, sino empresa privada como concepto. También hay un, digamos, un entendimiento distinto de qué es la concentración de propiedad y no es contradictorio con nuestra Constitución. Nuestra Constitución habla de regular la concentración de propiedad, no de negarla.

Yo creo que en estas transformaciones se propone mirar la concentración de propiedad como la lícita concentración de propiedad, si usted lícitamente paga sus impuestos, hace todo lo que tiene que hacer, entonces, bueno, lo vamos a permitir porque yo creo que es una manera también, cuando concentra ese capital, de poderlo invertir y poderlo reinvertir. Había ocasiones donde un cubano tenía determinado nivel de capital y por estos miedos de concentración de capital, o que no pueda abrir más una empresa, o tener una empresa tan grande, sacaba ese dinero de Cuba y hacía eso en otro país. Nosotros no podemos seguirnos permitiendo que nuestro capital y nuestros empresarios tengan que ir a ningún lugar para hacer sus proyectos de empresa, para crecer, como ocurre en muchos lugares del mundo, igual con principios socialistas. Y desde el punto de vista también del sector externo, estamos hablando de permitir la inversión extranjera en el sector privado cubano, que es algo que hasta ahora nosotros no habíamos visto.

Yo creo que esos son elementos bastante sustanciales, con bastante trigo, para tener una transformación importante entre el sector privado. Pero lo que a mí más me interesa, lo que más me llama la atención, es cómo vamos a insertar el sector privado en la producción. No sólo en importar y vender, sino cómo le vamos a permitir trabajar la tierra, cómo vamos a permitirle insertarse en bienes, producción de bienes, materiales en el territorio nacional, con inversión extranjera, con inversión propia.

Y yo creo que eso también es muy importante. Recuérdense que no les dejábamos ni construir un edificio o una casa en un terreno, ni les dejábamos trabajar directamente la agricultura, etc. Esto es un cambio de paradigma.

Eso pudiera ser las bases para crear nuevas industrias en el campo, para inversión en el campo, para aprovechar mejor las tierras ociosas que todavía tenemos en el país. Pero hay muchos más, son ¿cuántas medidas? Casi 200.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Casi 200 medidas, y que realmente una de las cosas que muchas veces más se le criticaba al sector no estatal era que se dedicaba al servicio, a la manufactura, pero realmente no a la producción, digamos, de elementos más sustanciosos. Y que ahora, de hecho, el tema del programa de hoy era inicialmente el tema de los incentivos para la producción. Y yo creo que estas transformaciones han venido como anillo del dedo para poder conversar realmente de todo lo que tiene que ver con estos temas. Y hay otro elemento fundamental cuando se hablan de estas transformaciones en la economía, y es que tiene que ver con la propiedad, que ya lo adelantaba, y también con la gestión, digamos, de esos elementos. ¿Qué cambia entonces con estas nuevas medidas?

En la provincia de Ciego de Ávila se encuentra Ciegoplast, una entidad que ejemplifica los principios de una verdadera Empresa Estatal Socialista. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate

Ian Pedro Carbonell Karell: Bueno, ahí hay un elemento que incluso regresando un poco atrás quería comentar, un elemento ahí que es común. Nosotros, parte del deterioro económico que hemos experimentado en los últimos años pasa por un deterioro de nuestras capacidades productivas. Y eso se traduce, como bien se dijo, en tierras que están ociosas, fábricas que no se explotan completamente o no se explotan, disminución del empleo y su calidad.

En fin, hay muchos elementos que traen consigo a ese deterioro las capacidades productivas. Las capacidades productivas se pueden, ya las que están instaladas, que no son inversiones nuevas, se pueden reactivar con liquidez y con inversión. Es decir, para tratar de volverlas a poner a tope o volverlas a poner en su máxima capacidad de poder producir y generar valor.

Eso es uno de los problemas fundamentales de la economía cubana. Entonces, en ese sentido, estas transformaciones lo que buscan es eliminar cualquier traba u obstáculo que limite la canalización de liquidez e inversión a nuestras capacidades productivas que ya están instaladas, que ya están en nuestro país. Y eso responde en parte a eso.

Y ya logrando solo eso, podemos revertir la situación de deterioro y podemos incluso crecer económicamente, sin contar las nuevas inversiones que se puedan generar. Por eso yo creo que es importante que todos los actores, sean cubanos o extranjeros, puedan participar en forma de inversionistas o también con participaciones en la producción y el desarrollo económico cubano.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: No, porque se nos acaba el tiempo en este bloque, porque sabíamos que eran demasiados elementos que hay que abordar.

Pero vamos a seguir en el tercer momento, vamos a escuchar al Gurú de Jatibonico y enseguida regresamos acá al programa.

Gurú de Jatibonico

Se necesitan acciones

urgentes, extraordinaria.

por eso son necesarias

hoy las transformaciones.

Potenciar las inversiones,

las finanzas, producir

y enfrentar el porvenir,

sorteando cualquier escollo,

apostar al desarrollo,

no solo sobrevivir.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Montejo, ¿se te quedaba algo por decir del bloque anterior?

Jovenes durante las labores de mantenimiento en la CTE Ernesto Guevara de Santa Cruz del Norte. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Rafael Montejo Véliz: Sí, por ejemplo, ahí hay un concepto que se manejó muy bien, ellos que estaban en la asamblea lo pueden ratificar, que es el tema de la propiedad y el tema de la gestión.

Lo que decía Ian Pedro es que hay una cantidad de capacidades que aun cuando el propietario pueda seguir siendo el Estado u otra institución, puede ser manejada, puede ser gestionada desde el sector privado, desde una cooperativa, desde otros actores que pueden poner esas capacidades en acción. Y eso es importante porque conceptualmente también estamos avanzando.

El ejemplo que él ponía sobre la tierra es similar, pero en este caso, en el caso de las capacidades industriales. Las capacidades hoteleras, recuerde que hay algunas hoteleras importantes que se están retirando del país, algunas cadenas. ¿Qué puede pasar con muchas instalaciones hoteleras en estas circunstancias que además hay una baja del turismo? Como se ponía aquí el ejemplo.

Puede ser utilizada por otras vías, de otras maneras, por otros actores. Ese es el diapasón que abren estas transformaciones.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y había una pregunta que se quedaba en capillas al diente y que choca mucho con la actividad que hace Ian Pedro.

¿Podemos pensar en esas transformaciones hoy en Cuba sin, digamos, modernizar el sistema financiero, el sistema bancario, el sistema tributario en el país?

Ian Pedro Carbonell Karell: Bueno, el sistema bancario y financiero es esencial en estas transformaciones. Es decir, es un elemento que es transversal. Cuando hablamos, por ejemplo, de uno de los componentes fundamentales del sistema financiero, que es el sistema de pago.

Sin un sistema de pago funcional, la actividad económica no fluye. Eso viene siendo como el circulante, lo que hace que haya una reproducción de las actividades. Y si eso no ocurre de manera oportuna, segura y fluida, termina limitando y termina afectando la actividad económica.

Un pago que se demora, una operación que no se puede hacer porque no hay acceso a ese dinero, etc. Un pago al exterior. Hay muchos elementos que pueden impactar negativamente en la actividad económica.

Y que esa propia concepción de modernización del sistema financiero dentro de estas transformaciones va a ayudar a soportar, apoyar, acompañar e impulsar estas transformaciones. Y también desde el punto de vista del crédito. El crédito es un gran impulsor de la actividad económica. Es también otra de las funciones básicas del sistema financiero y por la que los bancos también ganan dinero en otras partes del mundo. Una de sus principales fuentes de ingresos. Y bueno, también el sistema tributario es importante.

Porque para lograr enrutar esos incentivos entre si es mejor producir en Cuba o traer el producto terminado al exterior, ahí el sistema tributario es esencial. Los instrumentos fiscales tienen la posibilidad de ser selectivos. Tú puedes decir, yo le bajo el impuesto a este tipo de actividad, a este tipo de insumo, a este tipo de importación que es para la producción le puedo bajar el arancel a bienes de capital, tecnología. Hay muchos elementos, hay un abanico de posibilidades. Son instrumentos muy flexibles que permiten enrutar los incentivos de una manera que uno diga, a mí me conviene mucho más desarrollar una actividad productiva que traer un producto importado de fuera.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Pero que sin duda alguna estamos hablando de que vamos a modernizar el sistema bancario, a modernizar el sistema, digamos, tributario del país. Que era un viejo reclamo también de los diferentes actores de la economía. Incluso se habla del IVA.

¿Qué es lo que más te llamó la atención a ti?

Carlos Miguel Pérez Reyes: A mí me llamó la atención muchísimo que muchas de las transformaciones que se proponen hablan de incluir al sector privado también en el sector financiero o en el sector bancario. Ya sea con las financieras estas que las llamamos fintech o financieras de nuevo tipo o basadas en tecnología. También se habla de que vengan o puedan venir bancos extranjeros.

O se puede hablar de criptoactivos. Se puede hablar también de casas de cambio no estatales. En fin, se abre un abanico donde el sector privado juega un papel importante en lo que mucha gente le denomina hoy el mercado real de divisas.

Antes le llamábamos con determinados niveles de mercado ilegal, mercado subterráneo, alegal. Entonces yo creo que eso es súper importante. Pero bueno, la pregunta que tú me hacías, eso era para completar

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Sí, exactamente. Y hay un elemento que también yo creo que es fundamental y creo que dedicamos unos minutos aquí en el programa, que es el tema de la protección social.

Carlos Miguel Pérez Reyes: No, habías comentado del IVA.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Sí, también del IVA. O sea, ¿qué significa esto? Porque a veces los cubanos que no estamos acostumbrados a hablar de eso, ¿qué significa?

Carlos Miguel Pérez Reyes: Bueno, ellos son los especialistas en IVA. Yo solo te puedo decir que es impuesto sobre el valor agregado y que lo que más hoy afecta es que tenemos un impuesto sobre la venta y los servicios. En el caso de las ventas mayoristas, cuando yo sé que produzco, yo vendo por ejemplo la harina, tú eres el que hace la masa, aquel es el que hace la pizza, cada uno de ellos le va poniendo el 10%, el 10%, el 10%.

Si nosotros no logramos implementar un impuesto, que ellos lo explicarán ahora seguro mejor que yo, que sea capaz de tener en cuenta solo el valor o la ganancia que tengo yo en esa cadena y no en todo el resto… Tenemos un producto del 30 y 40% por encima del costo inicial o del costo de las materias primas que se utilizan en las dos cadenas de valor en el proceso.

Rafael Montejo Véliz: Pero el IVA, que llevaría solo un programa, el impuesto al valor agregado, significa que en cada segmento de transferencia de valor de un productor a otro, entonces cada uno va pagando su segmento de agregación de valor. Lo que sucede es que se acumula y entonces el impuesto al valor agregado termina pagándolo también al final el consumidor.

Por lo tanto es un impuesto al consumo, en este caso a los consumidores, y eso también genera otra forma de ver el asunto.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y que repercute en el consumidor, pensando en el cubano… En el último que consuma. Pero que normalmente eso implicaba en los precios de esos productos porque se le iba agregando, como decía Carlos Miguel, un valor a esa venta.

Rafael Montejo Véliz: Y ese valor final lo paga el consumidor.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Exactamente. Y como le decía, hay una cosa que no quiero dejar pasar en el programa, que es el tema social, el tema de cómo proteger a las personas más vulnerables, que yo creo que ha sido también uno de los elementos más comentados en estas horas, y es cómo vamos a lograr que en medio de estas transformaciones esas personas que tienen menos recursos no queden, digamos, desamparadas por el Estado y por la vorágine de las cosas que puedan suceder.

Rafael Montejo Véliz: Nosotros tenemos que decir, en primer lugar, que dentro del conjunto de las medidas hay un grupo de ejes que están apuntando al tema social, es decir, para responder a estas necesidades. Pero sin duda también hay que decir, y se ha dicho, que estas medidas van a provocar también desigualdades. Y esas desigualdades tenemos que atajarlas, tenemos que identificarlas, no se puede hacer un ajuste radical en la forma en que se conduce la economía sin pretender que va a tener determinadas consecuencias sociales, las va a tener y tenemos que preverlas.

Y ese es, digamos, uno de los elementos del socialismo que nosotros tenemos que hacerlo más evidente, para poder resolver desde antes esos problemas, porque esos problemas se van a acumular, de hecho, ya están acumulados, de hecho, ya se están produciendo. Bueno, unas diferenciaciones se pueden aumentar. En primer lugar, porque va a haber personas que van a tener, digamos, van a tener un acceso a dinero, se van a enriquecer de alguna manera y otros obviamente no van a poder participar de la misma manera.

Entonces va a haber esas desigualdades. Y esas desigualdades que pueden ser crecientes hay que buscar la forma de atenuarlas.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y que tiene una responsabilidad desde el Estado, como se ve en alguno de estos eventos que se presentaron recientemente, pero que también tiene que tener una participación de ese sector privado, que también a través de la responsabilidad social empresarial, que fue una de las cosas que hablamos acá en el programa hace unas semanas, también tiene que ver con eso.

¿Cómo atenuar esas disparidades que podrían nacer a partir de estas transformaciones en la economía?

Carlos Miguel Pérez Reyes: Óscar, mira, nosotros las desigualdades ya las tenemos. Nosotros no tenemos que esperar a aplicar estas medidas para tener desigualdades. Ya están ahí.

Tenemos que buscar una manera, fortaleciendo también nuestras instituciones, para evitar la evasión fiscal, que hoy es un problema muy grave en la sociedad cubana. No estamos adaptados en Cuba a pagar impuestos, pero es precisamente ese impuesto y todas estas transformaciones sin impuesto no van al sector social. Si nosotros no logramos agarrar ese impuesto y ponerlo en función de la protección social, es decir, básicamente estamos haciendo esto para tener los recursos para invertir en eso.

Porque hoy a lo mejor no se generan todo lo que se pudiera generar y el Estado tiene que ser capaz de recaudar por esos impuestos e invertir en ese sector social. Nosotros, mientras eso ocurre, nosotros estamos diciendo que el sector privado, que tiene el deseo, pero no está todavía bien articulado, deberá trabajar con su municipio, en su localidad, para lograr motivar la participación activa en los diferentes lugares donde ellos puedan, el centro de niños sin amparo filial, hogares ancianos, el SAF, sistema de atención a la familia, etc. Yo creo que hoy se está haciendo, pero no se está haciendo organizado, no se está haciendo bien.

Y en estas transformaciones que se están proponiendo, está hablando de que todas las empresas en Cuba, privadas, extranjeras, estatales, van a tener eso dentro de, digamos, el sujeto social. Va a ser parte del sujeto social. Y le van a decir, cuando tú lo inviertas, cuando tú pongas tu dinero aquí, no vas a tener que sacarlo de tus utilidades, lo vas a poder declarar como gasto.

Esa es una transformación importantísima dentro de Cuba, que le va a dar las herramientas al sector empresarial, para transformar de verdad el entorno donde ellos trabajan.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Bueno, como estamos viendo, son muchísimos los elementos que tienen que ver con estas transformaciones en el país. Reitero, este es un primer acercamiento, porque es imposible en un programa, poder abordar todas estas cuestiones, pero hay algo que también me gustaría remarcar, aquí en Cuadrando la caja, y es, digamos, es una varita mágica, es la solución perfecta a todos los problemas que tenemos acumulados en la economía, y cuáles serían, digamos, los límites que tendríamos a la hora de aplicar estas transformaciones.

Le doy un minuto a cada uno, que es lo que más o menos nos queda aquí en el programa. Vamos a comenzar por Ian Pedro.

Ian Pedro Carbonell Karell: Bueno, yo creo que, definitivamente, no es una varita mágica, es una respuesta, o un diagnóstico de una realidad que hay hoy, que no es la realidad que existía hace unos años.

Principalmente, los principales límites, no abandonar la soberanía nacional, es decir, estas transformaciones las estamos haciendo los cubanos, por nosotros mismos, como bien decía Fidel, emanciparnos por nuestro propio esfuerzo. Por otro lado, no abandonar la protección social, pero focalizar la protección social en aquellos que de verdad más la necesitan. Por muchos años nosotros protegimos por igual a todo el mundo, y de esa manera, ante una disminución de esa base material, para hacer eso, terminas, entonces, protegiendo menos a los que más lo necesitan, y eso es algo que también es parte de por qué se han acrecentado hoy las desigualdades.

Y, por supuesto, flexibilizar todo lo que hace falta desde el punto de vista para que la actividad económica se desarrolle y para que se pueda generar riqueza en nuestro país, por nosotros y por todos aquellos que quieran invertir aquí.

Rafael Montejo Véliz: No hay varitas mágicas en economía. Sin duda, va a llevar un esfuerzo tremendo, sobre todo de implementación, el riesgo fundamental que corremos es sobre todo la implementación y los límites.

Tú preguntabas por los límites. Bueno, los límites los vamos a hacer nosotros mismos y nuestra capacidad de llevar a cabo estas transformaciones en profundidad, estas y otras que puedan surgir, y también tener la capacidad de rectificar a tiempo cuando haya necesidad de rectificar, que en eso también a veces fallamos.

Carlos Miguel Pérez Reyes: Yo he estado tratando de simular con qué velocidad vamos a implementar todo esto, y no va a ser sencillo, ni va a ser en dos días. Hay que aprobar más de 5.000 actores económicos. Eso nada más, conociéndolo, es un reto.

Pero hay que transformar 81 normas de rango superior, transformar miles de incisos, de acápites, de diferentes tipos de resoluciones y normas. Esto lleva un trabajo profundo, legal, normativo, jurídico, institucional, en medio de una gran presión norteamericana a la economía cubana. Sin duda, no va a ser fácil, no es una varita mágica, pero yo creo que lo más importante aquí es la unidad de todo el pueblo.

Si nosotros no nos unimos todos y todos formamos parte de esto, no vamos a salir adelante. Y yo estoy seguro que Cuba va a salir adelante.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Bueno, agradecer a los invitados en la noche de hoy por acompañarnos casi de manera urgente para compartir, para dialogar sobre estas transformaciones en la economía cubana.

Por supuesto, agradecerle a usted también por acompañarnos como cada domingo a través de nuestros espacios. Felicitar a los padres que también hoy están celebrando su día. Y como siempre decimos, acompáñenos siempre para hacer un cuadre diferente.

Transcripción: Lianet Caridad Preval Avilés, Ana Elena Hidalgo Reyes / IDEAS Multimedios