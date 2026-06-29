lunes, junio 29, 2026
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Rescatistas cubanos se suman a labores de salvamento en Venezuela 

Tomado de Cubahora

Más de 2 600 especialistas de 25 países trabajan en las zonas afectadas tras los sismos

Un grupo de rescatistas cubanos llegó a Venezuela para sumarse a los integrantes de la misión médica cubana en el país y los  más de dos mil expertos de 25 países que trabajan contra reloj para salvar con vida a personas aún bajo los escombros.

Más de 96 horas han transcurrido desde que dos potentes sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud estremecieron siete estados del litoral costero del occidente venezolano. Según reportes de las autoridades el último balance arroja las cifras de 1 450 muertos y más de 3 150 heridos, con 12 mil 721 damnificados y 774 edificios que resultaron afectados o colapsados, de ellos 189 destruidos en su totalidad y 585 con perjuicios parciales. 38 hospitales sufrieron afectaciones que “rápidamente estamos reparando”, declaró el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Jorge Rodríguez.

Asimismo, 44 centros comerciales y 1 645 estructuras de otra índole como puentes y carreteras fueron dañadas. En las declaraciones del parlamentario este declaró que el númerode expertos en rescate que se encuentran trabajando asciende a 2 624, mientras que se cuenta con 137 caninos, 49 vehículos de apoyo y 84,4 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos médicos quirúrgicos.

La cifra debió incrementarse en las últimas horas con el arribo de especialistas de Cuba, un segundo grupo de México, y se esperan también de Vietnam, que se adicionan a los de México, Estados Unidos, El Salvador, Suiza, Colombia, Francia, España, Ecuador, Chile, República Dominicana, Türkiye, Italia, y Panamá.

También hay presencia de brigadas de Qatar, Reino Unido, Alemania, Portugal, India, Argentina, Perú, Costa Rica, Países Bajos, entre otros.

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