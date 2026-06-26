Torneo de fútbol participativo Caibarién 2026

En la Villa Blanca, el deporte vuelve a ser protagonista.

Se desarrolla un torneo de fútbol participativo con la intervención de nueve equipos, en el terreno aledaño al estadio Humberto Jordán Gallo, en el reparto Pilar de la Villa Blanca.

La cita está dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, con los equipos de los barrios tradicionales de Caibarién y se juega de lunes a viernes en doble jornada, lo que garantiza la participación y la afluencia de público.

El sistema de competencia, asegura que los cuatro primeros lugares avancen a semifinales: primero contra cuarto y segundo contra tercero, en duelos que por lo general son bien intensos.

Más allá de los resultados, estos eventos participativos son semilleros de talento y juventud caibarienense, que se proyecta como base para conformar el equipo en futuros torneos de primera categoría.

Imagen: Archivo CMHS.