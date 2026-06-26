Colabora policlínico Pablo Agüero en la atención de embarazadas de Camajuaní

Cada jueves el policlínico Pablo Agüero de Caibarién recibe a embarazadas y especialistas del Programa de atención Materno Infantil del municipio Camajuaní que ejecutan aquí sus procederes médicos.

En esa localidad no cuentan con los equipos para realizar el seguimiento a las gestantes como el ultrasonido, por eso el policlínico caibarienense colabora cada jueves en tal desempeño.

Un ómnibus del vecino municipio traslada a todas las gestantes que analizan según el trimestre además de las que presentan posibles riesgo, y al equipo médico hasta el Pablo Agüero, al frente la doctora Caridad González Martínez, especialista en ginecobstetricia y asesora del Programa de atención materno infantil en Camajuaní quien ofreció detalles de la labor.

Comentó la doctora que el equipo lo conforman un asesor genético, el radiólogo, el ginecobstetra, enfermeras y asistentes del hogar materno que acompañan a las que permanecen ingresas en dicho centro.

Aquí disponen de locales, equipos y materiales para el seguimiento a cada embarazada, por tal motivo la especialista comentó el agradecimiento al personal de la institución y de la dirección de salud quienes apoyan la importante labor del programa de atención materno infantil.

En tiempos difíciles se impone la solidaridad por eso el policlínico Pablo Agüero de Caibarién acoge cada jueves a médicos y embarazadas de Camajuaní para el desarrollo de sus procederes.

Imagen: Archivo CMHS