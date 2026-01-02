Anuncian clasificatorio para el boxeo de Santo Domingo 2026

Se disputará del 11 al 16 de marzo en la ciudad mexicana de Guadalajara

La Habana.- EL CLASIFICATORIO para el torneo boxístico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 se disputará del 11 al 16 de marzo en la ciudad mexicana de Guadalajara.

La convocatoria emitida por la confederación continental de ese deporte precisa que la lid tendrá acciones en siete divisiones por sexo y distribuirá 126 plazas a partes iguales.

Los pelearán en 55 (11 cupos), 60 (11), 65 (11), 70 (9), 80 (7), 90 (7) y más de 90 (7) kilos, y las damas lo harán en 51 (11), 54 (11), 57 (10), 60 (9), 65 (7), 70 (7) y 75 (7).

El documento precisa que su condición de país anfitrión de la cita regional, República Dominicana tiene asegurado un boleto en cada categoría de peso.

Al respecto detalla que, de no conseguirlo sobre el encerado, se le asignaría el del último clasificado en ese peso.

La fiesta centrocaribeña está pactada del 24 de julio al 8 de agosto, y el pugilismo de Cuba la asumirá con el reto de superar la cosecha que dejó insatisfacciones en la edición de San Salvador 2023.

Entonces apenas firmó dos cetros, igual cantidad de subtítulos y cinco medallas de bronce, y se instaló tercera por países.