viernes, enero 2, 2026
Lo último:
Cultura

UNEAC: El orgullo de ser cubanas y cubanos

Tomado de Cubadebate

Queridas y queridos escritores y artistas,

Concluye el año 2025 y aquí estamos, entrañablemente comprometidos con los destinos de la Revolución, de la Patria, con la defensa de nuestros principios y con la creación y promoción de los valores de nuestra cultura. Hemos trabajado con mucha intensidad; ha sido un año difícil, de enfrentar descomunales tensiones económicas, materiales y sociales. Hemos vivido eventos meteorológicos de gran escala, crueles arbovirosis, y una escalada imperial nunca antes vista en América Latina y el Caribe.

La masiva y comprometida participación de nuestros miembros, a todo lo largo y ancho del país, ante cada uno de los llamados de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba durante este año, confirmó el intenso bregar de nuestra organización después de haber concluido un histórico X Congreso, que nos marcó una pauta para continuar pensando y haciendo nuestra nación, fraguada en sostenido combate contra el colonialismo y el neocolonialismo, contra intervenciones e injerencias; por eso hoy resulta imprescindible saber en qué punto nos hallamos, cómo llegamos hasta aquí y qué retos nos esperan en lo adelante.

La cultura es la brújula y debe guiar el esfuerzo por lograr un socialismo próspero y participativo, a contracorriente de la creciente hostilidad imperial. Si aspiramos a que cada ciudadano incorpore la ética de la solidaridad, el humanismo, la justicia y la equidad, y rechace el materialismo vulgar, las conductas marginales, el egoísmo, la discriminación y la intolerancia, debemos cobrar conciencia del rol de la cultura para desarrollar tales valores.

Larga y fructífera ha sido la cosecha de quienes nos precedieron. José Martí develó uno de los misterios del núcleo raigal de nuestra condición cuando dijo: “Yo no sé qué misterio de ternura tiene esa dulcísima palabra: cubano”. Fernando Ortiz nos dejó un concepto de absoluta vigencia: “La cubanidad es condición del alma, es complejo de sentimientos, ideas y actitudes”.

“Deseamos que la inspiración, la creatividad y los nuevos proyectos sigan enriqueciendo nuestras comunidades y fortaleciendo el arte que nos une”.

Al comenzar este nuevo año, queremos agradecerles que estén, que nos sigan acompañando con ese talento, dedicación y pasión que dan vida y sentido a nuestra organización. Deseamos que la inspiración, la creatividad y los nuevos proyectos sigan enriqueciendo nuestras comunidades y fortaleciendo el arte que nos une. Que cada obra sea un reflejo de sus sueños y que juntos sigamos construyendo un camino de crecimiento y colaboración.

Tal y como nos pidió el Primer secretario y presidente Miguel Díaz-Canel en nuestro X Congreso: “Desarrollemos las fuerzas culturales y espirituales de la nación cubana, esas que generan emociones, apasionan, comprometen, nos asientan en nuestras raíces históricas y culturales, acrecientan los valores patrióticos, revolucionarios, humanistas y afianzan las convicciones revolucionarias y, sobre todo, el orgullo de ser cubanas y cubanos”.

En el 2026 celebraremos el aniversario 65 de la Uneac y el centenario de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, que es, y será, guía y fuente de inspiración para la vanguardia intelectual y artística cubana.

Que el año nuevo venga colmado de amor, salud y grandes logros.

¡Viva Cuba!

Con admiración y cariño, les envío un fuerte abrazo.

Marta Bonet

Presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba

Tomado de Cubadebate

Tomado de Cubadebate

Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Publica noticias y análisis con un tratamiento objetivo de los hechos. Muestra los intereses que el poder global oculta para mantener sus privilegios. UCI, La Habana, Cuba. editor@cubadebate.cu

También te puede gustar

Libro La sociedad de la nieve deviene éxito editorial

Tomado de Prensa Latina

De leyendas marineras, guajiros y poesía

Máximo Luz

Participan periodistas de CMHS en Concurso 26 de julio

Donarys Cruz Cruz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *