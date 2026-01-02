UNEAC: El orgullo de ser cubanas y cubanos

Queridas y queridos escritores y artistas,

Concluye el año 2025 y aquí estamos, entrañablemente comprometidos con los destinos de la Revolución, de la Patria, con la defensa de nuestros principios y con la creación y promoción de los valores de nuestra cultura. Hemos trabajado con mucha intensidad; ha sido un año difícil, de enfrentar descomunales tensiones económicas, materiales y sociales. Hemos vivido eventos meteorológicos de gran escala, crueles arbovirosis, y una escalada imperial nunca antes vista en América Latina y el Caribe.

La masiva y comprometida participación de nuestros miembros, a todo lo largo y ancho del país, ante cada uno de los llamados de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba durante este año, confirmó el intenso bregar de nuestra organización después de haber concluido un histórico X Congreso, que nos marcó una pauta para continuar pensando y haciendo nuestra nación, fraguada en sostenido combate contra el colonialismo y el neocolonialismo, contra intervenciones e injerencias; por eso hoy resulta imprescindible saber en qué punto nos hallamos, cómo llegamos hasta aquí y qué retos nos esperan en lo adelante.

La cultura es la brújula y debe guiar el esfuerzo por lograr un socialismo próspero y participativo, a contracorriente de la creciente hostilidad imperial. Si aspiramos a que cada ciudadano incorpore la ética de la solidaridad, el humanismo, la justicia y la equidad, y rechace el materialismo vulgar, las conductas marginales, el egoísmo, la discriminación y la intolerancia, debemos cobrar conciencia del rol de la cultura para desarrollar tales valores.

Larga y fructífera ha sido la cosecha de quienes nos precedieron. José Martí develó uno de los misterios del núcleo raigal de nuestra condición cuando dijo: “Yo no sé qué misterio de ternura tiene esa dulcísima palabra: cubano”. Fernando Ortiz nos dejó un concepto de absoluta vigencia: “La cubanidad es condición del alma, es complejo de sentimientos, ideas y actitudes”.

“Deseamos que la inspiración, la creatividad y los nuevos proyectos sigan enriqueciendo nuestras comunidades y fortaleciendo el arte que nos une”.

Al comenzar este nuevo año, queremos agradecerles que estén, que nos sigan acompañando con ese talento, dedicación y pasión que dan vida y sentido a nuestra organización. Deseamos que la inspiración, la creatividad y los nuevos proyectos sigan enriqueciendo nuestras comunidades y fortaleciendo el arte que nos une. Que cada obra sea un reflejo de sus sueños y que juntos sigamos construyendo un camino de crecimiento y colaboración.

Tal y como nos pidió el Primer secretario y presidente Miguel Díaz-Canel en nuestro X Congreso: “Desarrollemos las fuerzas culturales y espirituales de la nación cubana, esas que generan emociones, apasionan, comprometen, nos asientan en nuestras raíces históricas y culturales, acrecientan los valores patrióticos, revolucionarios, humanistas y afianzan las convicciones revolucionarias y, sobre todo, el orgullo de ser cubanas y cubanos”.

En el 2026 celebraremos el aniversario 65 de la Uneac y el centenario de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, que es, y será, guía y fuente de inspiración para la vanguardia intelectual y artística cubana.

Que el año nuevo venga colmado de amor, salud y grandes logros.

¡Viva Cuba!

Con admiración y cariño, les envío un fuerte abrazo.

Marta Bonet

Presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba