Prepara la vanguardia artística su verano cultural

«Nunca vamos a renunciar al deseo a la intención de organizar propuestas para el verano centradas no sólo en la ciudad sino hacia las comunidades y municipios», precisó a la radio Ricardo Riverón Rojas, Presidente de la UNEAC en Villa Clara.

Y uniendo fuerzas con la Dirección Provincial de Cultura y la Asociación Hermanos Saíz han preparado dos giras: la del mes de julio titulada «De Cuba traigo un cantar», donde expondrán su arte distintas manifestaciones que realzarán la cubanía en 7 municipios, entre los dias 2 y el 10.

Para agosto reeditarán «Ese bolero es mío y el poema también», que llevará por 6 municipios esa fusión entre poemas y canciones interpretados por reconocidos vocalistas, poetas y actores, pues responde al principio de ofrecer espectáculos interdisciplinarios, explicó.



Pero ya este junio y en coordinación con el Centro Provincial del Libro y la Literatura y a través de sus librerías «Galindo» y «Pepe Medina», realizarán una salida a 4 comunidades para la lectura y venta de libros con el nombre «Por la ruta del caminante montés», en honor a Samuel Feijóo.

Ocurrirán este 23 en Manajanabo, el 24 en la Comunidad Base Aérea, el 25 en el Caracatey y el 26 será en la Comunidad El gigante.

«Fidel y la Revolución del otro mundo» es el coloquio que desarrollará la UNEAC en el mes de julio, que incluye la participación de especialistas de la Universidad Central e invitados.

Y aún en germen, pretenden realizar en agosto una jornada trovadoresca que exprese la épica de la Revolución.

Además, en la sede de la UNEAC tendrán espacio otros proyectos, precisó Riverón Rojas.