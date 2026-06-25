Cuba solidaria con Venezuela tras terremotos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó hoy condolencias y solidaridad con Venezuela por los terremotos con saldo parcial de 164 muertos y 971 heridos en el centro del país

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó hoy condolencias y solidaridad con Venezuela por los terremotos con saldo parcial de 164 muertos y 971 heridos en el centro del país.

El mandatario cubano destacó en su mensaje publicado en la red social X que el personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados, como parte de la colaboración entre ambos países.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se han activado un fondo inicial de 200 millones de dólares para la reconstrucción de viviendas y hospitales. Asimismo, se creará otro fondo especial y líneas de crédito para atender la coyuntura.

Rodríguez solicitó a empresarios privados contactarse con las autoridades para alquilar maquinaria amarilla y avanzar en la remoción de escombros.

Rescatistas internacionales coordinados por Naciones Unidas están llegando al país.

A las 7 pm (hora local) se realizará una oración ecuménica por el rescate de ciudadanos atrapados.

En la nación bolivariana aún rige el Estado Mayor de Contingencia y está activa la red de centros de salud para atender a los afectados.

«Vamos a salir fortalecidos y más unidos que nunca», afirmó la presidenta encargada.