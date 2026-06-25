Preside Díaz Canel ceremonia de inhumación del Comandante Ramiro Valdés  

Se cumple hoy la última voluntad de Ramiro, Hijo Ilustre de Villa Clara, segundo al mando del Che en la columna invasora número ocho Ciro Redondo

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, comenzó hoy en el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara de Santa Clara la ceremonia de honores militares e inhumación de los restos mortales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

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Acompañan, además, este hasta siempre en el propio sitio donde también descansan los restos del Che y sus compañeros del Frente Las Villas, los miembros del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado; Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; y Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del comité provincial del PCC en Artemisa; así como el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, miembros del secretariado del Comité Central del PCC, y dirigentes del Gobierno y el Estado, junto a las autoridades políticas y gubernamentales de esta central geografía.

Cinco ofrendas florales, a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, el presidente de la República Miguel Díaz-Canel, la Asociación de Combatientes, familiares y el pueblo, perfuman, junto a la llama eterna del Mausoleo, este tributo al Comandante de la Revolución.

Se cumple hoy en este histórico sitio la última voluntad de Ramiro, Hijo Ilustre de Villa Clara, segundo al mando del Che en la columna invasora número ocho Ciro Redondo, con un papel protagónico en la estocada final a la dictadura en el centro de la isla, decisiva para el triunfo revolucionario del 1.º de enero de 1959.

Desde el arribo de los restos del Che a esta plaza, escoltados por el propio Ramiro Valdés desde Bolivia hasta Santa Clara, el Comandante acompañó todas las ceremonias de inhumación de sus compañeros del Frente Las Villas.

Hoy llega para sumarse como uno más, desde la humildad que siempre lo distiguió, para descansar junto a sus hermanos de batalla.