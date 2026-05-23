Vietnam: «Una vez más, Vietnam reafirma enérgicamente su solidaridad y amistad tradicional con el hermano pueblo cubano, y exhorta al cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que exigen el levantamiento del bloqueo y embargo unilaterales contra Cuba».

Claudia Sheinbaum: En su habitual conferencia de prensa de las mañanas, este viernes, la presidenta de México cuestionó las acusaciones del Gobierno de EE. UU. contra el líder histórico de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz y aseguró: «Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos, no es de ahora».

Rusia: «El sentido común debe prevalecer también en Washington. De lo contrario, esto constituiría otra flagrante violación del derecho internacional: anteponer la legislación interna estadounidense y su régimen de sanciones unilaterales a las normas jurídicas internacionales universalmente reconocidas, infligir un daño inhumano a la digna vida de los ciudadanos cubanos y provocar deliberadamente una crisis humanitaria en la Isla. Nuestra solidaridad con el pueblo cubano y el liderazgo de la hermana Cuba permanece inquebrantable».

Partido Comunista del Ecuador (PCE): Las recientes acciones contra la Mayor de las Antillas, enmarcadas en la «agenda imperialista», son una «maniobra guerrerista» que «se incluye en la lista de agresiones que lleva el Gobierno de Donald Trump como parte de una ofensiva de desgaste psicológico contra el pueblo cubano con el recrudecimiento del bloqueo».

Partido Comunista de Estados Unidos: Condenó «las acusaciones con motivaciones políticas contra Raúl Castro como un nuevo ejemplo de la tiranía e hipocresía de Estados Unidos. El uso de la fachada de “justicia” (…) no engaña a nadie (…) El Partido Comunista de Estados Unidos (CPUSA) entiende que solo el pueblo de Cuba tiene derecho a determinar su destino. Nos solidarizamos inquebrantablemente con ellos y con la Revolución Cubana. Son un faro de esperanza para las luchas de todos los pueblos del mundo. Nos unimos a todas las fuerzas progresistas del mundo para exigir la autodeterminación cubana, la eliminación inmediata de Cuba de la falsa lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo, el fin del bloqueo y la detención de la acusación falsa y políticamente motivada contra el expresidente de Cuba, Raúl Castro».

Partido Comunista de Eslovaquia: Expresó «su plena solidaridad con Cuba, su pueblo y la dirección de la Revolución (…) rechaza todo intento de demonizar la Revolución Cubana y protesta enérgicamente contra la escalada de la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba. Expresamos nuestro firme apoyo al derecho del pueblo cubano a defender su patria, su independencia y su sistema socialista frente a la presión externa, el terror económico y las amenazas de agresión (…) ¡Viva la solidaridad obrera internacional! ¡Viva la Cuba socialista! ¡Abajo el imperialismo y la doble moral!»

Secretaría Nacional del Partido Comunista de la India (CPI): Consideró la nueva acción estadounidense de indignante y políticamente motivada. Resulta una manifestación más de la continua política hostil que las sucesivas administraciones estadounidenses han llevado a cabo contra la nación caribeña, con el objetivo de socavar su soberanía, desestabilizar su sistema político e intimidar a quienes han defendido firmemente la Revolución Cubana. Raúl Castro, junto con la histórica dirigencia de Cuba, ha desempeñado un papel decisivo en la salvaguarda de la dignidad, la independencia y los logros sociales del pueblo cubano frente a décadas de agresión imperialista, bloqueo y coerción.

CTA-Autónoma de Argentina: Denunciamos la evidente complicidad del Gobierno estadounidense con acciones violentas y terroristas planificadas desde su propio territorio contra la Revolución y el pueblo cubanos, prácticas sistemáticas sostenidas desde 1959 (…) La CTA-Autónoma reafirma su plena solidaridad con la Revolución Cubana, su pueblo y su liderazgo, y exige el cese inmediato de esta ofensiva, que no solo atenta contra la soberanía de Cuba, sino que también viola los principios fundamentales del derecho internacional y el consenso de los pueblos de América Latina y el Caribe en defensa de la región como zona de paz».

Frente Amplio de Costa Rica: Rechazó «las acciones intervencionistas impulsadas por Estados Unidos contra Cuba y cualquier narrativa o escalada que pueda derivar en amenazas de intervención militar contra su pueblo», y aseguró que cualquier conflicto entre ambos países, «debe tramitarse solo mediante los canales de legalidad internacional, diplomacia y mecanismos multilaterales previstos por el sistema internacional».

La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (ANAIC): La organización convocó a una nueva marcha en Roma de apoyo a Cuba, el próximo 28 de mayo. En el llamado expresó: «En el contexto actual, invitamos a todos a mantener una alerta máxima para una pronta operación en defensa de Cuba en nuestro país, con una inmediata movilización en caso de ataque (…) pedimos a todas las fuerzas progresistas, democráticas, pacifistas y solidarias que se unan en un frente amplio contra cualquier tipo de agresión en Cuba».

Grupo de Amistad Parlamentaria Cuba-Venezuela: «La infame y grotesca acción política del Gobierno de Estados Unidos contra el Líder cubano, acusado de manera ilegal por el Departamento de Justicia del país norteño se torna intolerable para el decadente imperialismo norteamericano, las lecciones de solidaridad, resistencia, dignidad y valentía que la Revolución Cubana ha enseñado a los oprimidos del mundo. En esa tarea aleccionadora, el General de Ejército Raúl Castro, ha sido un factor fundamental junto a su hermano Fidel. A pesar de las severas sanciones a las que hemos estado sometidos por las oprobiosas fuerzas imperiales, millones de venezolanos y latinoamericanos lograron ver la belleza de la vida gracias a la Misión Milagro».

Organización Solidaridad Bolivariana de Sri Lanka: Solicitó a la ONU actuar de manera urgente. En una carta expresó la preocupación ante posibles acciones de Estados Unidos que puedan amenazar la soberanía e integridad territorial de Cuba. «Existe el temor de que las actuales acciones pretendidas legales y políticas dirigidas contra exfuncionarios cubanos, incluido el también líder cubano Raúl Castro, puedan utilizarse como pretexto para nuevas medidas hostiles contra la nación caribeña».

El Zimbabwe Anti-Sanctions Trust (ZAST): «Cuba ha estado con África en sus momentos más difíciles y ahora estamos con la nación caribeña. Esta acusación proviene del mismo poder que ha mantenido un bloqueo injusto y devastador contra el pueblo de la Isla durante décadas, como acto de guerra económica contra un país soberano. Las sanciones no son una herramienta política, sino un arma de sufrimiento masivo, se apliquen contra Zimbabwe, Cuba o cualquier otra nación que se atreva a afirmar su independencia».

Instituto Chileno Cubano de Cultura José Martí: «Raúl Castro es un símbolo de resistencia, consecuencia revolucionaria y compromiso con la defensa de la soberanía de su patria. Su trayectoria y el respeto ganado entre los pueblos del mundo constituyen un escudo moral frente a cualquier intento de difamación». Además, el centro expresó su solidaridad con la Isla y defendió su derecho soberano a decidir su destino sin amenazas, ni presiones extranjeras.

Antonio Maíllo, ex Diputado del Parlamento Andaluz: «El acoso de EE. UU. contra Cuba sigue su curso. A la crisis humanitaria se unen intromisiones para justificar un ataque a la integridad de un país soberano. No van a parar, si no los paramos. Hay que defender el derecho internacional y la solidaridad con el pueblo cubano».