Celebran en Caibarién Copa 1ro de Mayo de Boxeo

En Caibarién, como cada año, se celebró la Copa Municipal Pioneril de Boxeo 1ro de Mayo, evento que rinde homenaje al Día Internacional de los Trabajadores. Bajo la guía del entrenador Joaquín Planchet y el activista Roberto Julián Agramonte, desarrollaron 8 combates en distintas categorías y pesos, mostrando la disciplina y el talento de los atletas de la Villa Blanca.

El profesor Planchet destacó que la competencia cumplió con el objetivo de mantener activos a los boxeadores, del área como los que integran equipos provinciales y nacionales, quienes por estos días entrenan en la Caibarién.

A pesar de las dificultades derivadas del bloqueo y las limitaciones de transporte, el Boxeo del Territorio, trazó estrategias que permitieron la realización del torneo.

Más allá de los resultados individuales, la jornada fue una fiesta deportiva, que reafirmó el desarrollo del boxeo del municipio, con figuras que hoy representan a la provincia, en escenarios nacionales.

La Copa de Boxeo, 1ro de Mayo demostró que el esfuerzo colectivo y la dedicación por este deporte, siguen siendo motor de superación para las nuevas generaciones.

La Copa en si cumplió con su propósito competitivo, y además se convirtió en un espacio de motivación y formación para los estos atletas y que en Caibarién hay talento tanto en el masculino como en el femenino encima del ring.

Imagen: Archivo CMHS.