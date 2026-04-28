Telenovela cubana | Denys Ramos: disfruté mucho el proceso de entender a Fabián
Denys Ramos es ese actor que uno agradece siempre, ya sea en una obra teatral o en la telenovela, no importa si está interpretando un rol protagónico o uno secundario, porque en sus manos los personajes crecen y se hacen grandes, no hay, para él, personajes pequeños
Ahora mismo, se llama Fabian y entre el amor y el despecho hace un trillo de La Habana a Ojo de Agua, pasando siempre por nuestras casas, las de los espectadores que, alumbrón mediante, seguimos fielmente el dramatizado que transmite Cubavisión.
A propósito de su participación en este audiovisual, conversamos con el talentoso actor cubano:
“Yo ya había trabajado varias veces con Luberta, en Lucha contra bandidos, por ejemplo, y hemos tenido muy buena relación profesional siempre… Incluso hicimos una novela anterior donde yo tuve un personaje muy pequeño que era el caminante, el deambulante Manolito. Cuando me llama para esta novela, yo estaba en un proceso donde no estaba aceptando ningún trabajo. Pero él me pidió que lo hiciera, que creía que me iba a venir bien, entonces, nada, caí en la trampa del poder de convencimiento de los directores y lo hice, incluso forzándome psicológicamente porque estaba realmente agotado. Estaba en un proceso de agotamiento ya mental y físico”.
Te ha tocado interpretar a un tipo con algunas luces (buen padre, por ejemplo) pero con muchas sombras ¿cómo es el proceso para meterse en un rol así? ¿El actor puede juzgar al personaje en algún momento o necesita comprenderlo y hasta justificarlo?
“En realidad, al principio no lo juzgué tanto, ni pensé tampoco que fuera una víctima. Vi a un personaje con una situación en su vida que lo lleva a desestabilizarse un poco y comprendí que son procesos humanos donde cualquiera puede estar en esa situación. Traté de creérmelo lo más que podía para entender cómo era su proceso, por qué razón decidía hacer algunas cosas y no otras. Lo que decía también estaba un poco apartado de cómo yo reaccionaría o hablaría, pero lo disfruté mucho, disfruté el proceso de entenderlo, pero nunca de juzgar. Yo creo que los personajes a veces los juzgamos porque tenemos una personalidad diferente, pero lo principal es creerlos. Y así llegué a quererlo, a comprenderlo, y traté de hacerlo lo mejor que pude realmente.
¿Qué nuevos proyectos te ocupan?
“Ahora estoy inmerso en una serie, en un personaje muy especial, para el cual llevamos dos años investigando y no puedo adelantar nada, pero tengo muchas expectativas con este nuevo proyecto”.