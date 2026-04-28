martes, abril 28, 2026
Lo último:
Deportes

Canoístas cubanas Cirilo y López viajan a Europa

Tomado de JiT

Competirán en las copas del mundo de Szeged, en Hungría, y Brandenburgo, en Alemania

LAS CUBANAS Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López viajaron hoy a Europa para intervenir en dos copas del mundo organizadas por la federación internacional de ese deporte. Esa dupla femenina, especialista en la modalidad de C2, reconocida por su sincronización y resultados, estará en las citas de Szeged, en Hungría, del 8 al 10 de mayo, y Brandenburgo, en Alemania, del 14 al 17. Así lo explicó a JIT Alejandro Hamze, presidente de la federación cubana, quien es parte del equipo de trabajo, igualmente integrado por el entrenador de ambas, Nelson Perales. Las copas del mundo otorgan puntos para la clasificación como parte del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De manera inmediata, también aportan a las muchachas de la Isla como fogueo clave para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.  Cirilo y López concluyeron hace unas pocas jornadas una base de entrenamiento en condiciones de altura en Guatapé, Antioquia, en Colombia.

También te puede gustar

Declaraciones de Nélido Manso López, exaltado al Salón de la Fama Mundial del snipe en las velas

Oneldys Santiago

Burbuja, sol, arena… y los vericuetos de Lidianny Echavarría

Tomado de Cubahora

Destacan saldos de un año histórico para el deporte en Cuba

Tomado de JiT

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *