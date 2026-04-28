Inder de Caibarién Firma por la Patria

En el Sectorial Municipal de Deportes de Caibarién se desarrolló la jornada Mi firma por la Patria, un espacio donde trabajadores del deporte reafirmaron su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la construcción de un futuro de paz.

Mi Firma por la Patria iniciativa de la sociedad civil cubana contó con el sentido de pertenencia los trabajadores de Sectorial municipal de deportes en la Villa Blanca.

Las firmas recogidas simbolizan la voluntad de respaldar los principios de la Revolución y de mantener viva la tradición patriótica que ha caracterizado al pueblo cubano.

Se resalta el papel del deporte como herramienta de formación ciudadana, capaz de fortalecer valores como la disciplina, la solidaridad y el respeto, todos ellos esenciales para la defensa de la nación frente a los desafíos actuales.

“Más que un acto formal, la firma por la patria en la dirección del INDER de Caibarién, representa un gesto de compromiso político y moral. En tiempos donde la unidad es vital, el deporte se convierte en un escenario de reafirmación revolucionaria y de defensa de la paz. Cada firma es un voto de confianza en la capacidad del pueblo para enfrentar retos y seguir construyendo un proyecto social inclusivo y soberano. La patria se defiende con la palabra, con la acción y con la convicción de que la paz y la unidad son conquistas que debemos cuidar día a día.”

Imágenes: del autor.