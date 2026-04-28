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Más de 343 000 niños serán inmunizados contra la poliomielitis en Cuba

Tomado de Juventud Rebelde

La primera etapa de vacunación se extenderá hasta el 2 de mayo

La 65ta. Campaña Nacional de Vacunación Antipoliomielítica oral bivalente comenzó este lunes en La Habana y se extenderá próximamente a todo el territorio cubano, para reafirmar uno de los mayores logros del sistema de salud pública del país: garantizar la protección de todos los niños contra la enfermedad.

Según explicó la doctora Daniuska Hernández Griñán, jefa del Programa Nacional de Inmunización y Vigilancia de Enfermedades Inmuno Prevenibles del Ministerio de Salud Pública, se aplicarán dos dosis de la vacuna (dos gotas) a los niños desde un mes de nacidos hasta antes de cumplir los tres años.

Además, durante la segunda etapa de la campaña, prevista entre el 15 y el 20 de junio, administrarán una dosis de refuerzo (una gota) a los niños de nueve años que lo requieran, refiere ACN.

La primera etapa de vacunación se extenderá hasta el 2 de mayo, con un período de recuperación del 4 al 9 de mayo para aquellos niños que no pudieron ser vacunados en el tiempo inicial; el segundo período contará también con días de recuperación del 22 al 27 de junio.

En total, se espera inmunizar a 343 296 infantes en el país, lo que implica un considerable esfuerzo logístico y económico debido a que la vacuna es importada.

Esta campaña coincide con la 24ta. Semana de Vacunación de las Américas y la 15ta. Semana Mundial de Inmunización, que se desarrollan bajo el lema «Tú decisión marca la diferencia».

La poliomielitis, una enfermedad grave y potencialmente incapacitante, fue erradicada en Cuba desde 1962 tras una intensa campaña nacional de cuatro meses.

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