La Luna Rosa de la oscuridad

La Luna, que tantos titulares ocupó últimamente gracias a la misión espacial Artemis II. se mostrará este 17 de abril con una ausencia total de iluminación desde la perspectiva de nuestro planeta

Esto de “Luna Rosa de la oscuridad” parece una mala metáfora o el título de una novelita de amor, pero se ajusta completamente a la realidad de lo que ocurrirá este 17 de abril.



Este día, la Luna –que tantos titulares ocupó últimamente gracias a la misión espacial Artemis II- se mostrará con una ausencia total de iluminación desde la perspectiva de nuestro planeta.



Ocurre así porque la Luna se posiciona exactamente entre la Tierra y el Sol, configuración conocida en astronomía como conjunción. Y en tal alineamiento, la cara iluminada del satélite queda orientada hacia el Astro Rey, dejando su cara opuesta en penumbra absoluta frente a los ojos de los terrícolas.



Esta Luna nueva, invisible al ojo humano, ocurrirá exactamente a las 07:51 UTC, las 03:51 AM para Cuba, convirtiendo a la noche en un lienzo oscuro sobre el que se proyecta el renacer de la primavera para el hemisferio norte.



Dicho evento se erige en el motor que rige los calendarios lunisolares y las mareas, según detalla la NASA.



Durante este tránsito lunar, las fuerzas gravitatorias de de la Luna y el Sol se suman, provocando las denominadas mareas de sicigia o mareas vivas, que presentan una mayor amplitud entre la pleamar y la bajamar.



Aunque el apelativo de «Luna Rosa» se reserva tradicionalmente para la fase de Luna llena de este mes -nombrada así por la floración de la Phlox subulata en Norteamérica-, la Luna nueva de este 17 de abril se gana ese nombre por marcar el inicio del ciclo que precede a los grandes brotes primaverales, simbolizando un periodo de germinación.

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Florecimiento de la Phlox subulata en Norteamérica. Foto: tomada de shutterstock.com

Desde el punto de vista de la observación, esta fase del 17 de abril es la más valorada por los astrónomos para el estudio del espacio profundo. Al no existir el brillo reflejado de la Luna, el cielo nocturno alcanza su oscuridad máxima, permitiendo que instrumentos de precisión y telescopios aficionados capturen detalles de galaxias, nebulosas y cúmulos estelares con mayor claridad.



La NASA señala que estos periodos de oscuridad absoluta son fundamentales para las campañas de fotografía astronómica y la vigilancia de objetos tenues cercanos a la Tierra.



Las misiones espaciales y los satélites aprovechan esta oscuridad total del cielo nocturno que se produce por la conjunción descrita para la calibración de sensores, para la observación de cielo profundo porque es el momento ideal en que telescopios espaciales capturen imágenes de objetos con luz muy tenue que el brillo lunar ocultaría, y para la planificación de lanzamientos porque se aprovecha la ocasión para sincronizar misiones que requieren condiciones específicas de iluminación solar o para evitar interferencias ópticas en el despegue.