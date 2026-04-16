Encuentro académico entre estudiantes y el INDER

Estudiantes de la carrera de Cultura Física del Instituto Superior Comandante Manuel Fajardo de Santa Clara, vinculados al Centro Universitario Municipal de Caibarién, sostuvieron un fructífero intercambio con directivos del Inder en la Villa Blanca.

La reunión contó además con la presencia de la jefa de la carrera de Cultura Física en Caibarién, Belkis Hernández Fuentes, quien ofreció detalles sobre la tarea impacto, iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre la formación académica y las necesidades sociales del territorio.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la participación estudiantil en proyectos comunitarios, el papel de la cultura física en la promoción de la salud y el bienestar, así como la importancia de la práctica deportiva como herramienta de transformación social.

Los estudiantes expresaron su disposición de contribuir activamente en actividades que favorezcan el desarrollo local, mientras que los directivos del Inder resaltaron el valor de la colaboración entre instituciones educativas y deportivas para potenciar resultados en beneficio de la comunidad.

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