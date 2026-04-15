Presentarán libro En el ojo del águila, sobre relaciones Cuba-EEUU

Publicado por Ediciones Unión, es un texto muy útil para entender la historia de las relaciones Cuba-Estados Unidos a través de 13 mandatarios norteamericanos, destacó el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), en la capital cubana, acogerá hoy la presentación del libro En el ojo del águila, de Abel González, entre otras actividades vinculadas al arte de la palabra escrita.

Publicado por Ediciones Unión, es un texto muy útil para entender la historia de las relaciones Cuba-Estados Unidos a través de 13 mandatarios norteamericanos, destacó el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto.

“Desde Eisenhower hasta Biden, pasando, por supuesto, por el primer Trump”, todos quisieron destruir a la Revolución Cubana y todos fracasaron, añadió en su página en Facebook el destacado intelectual, quien asumirá la presentación del volumen desde la Sala Villena de la entidad.

En el ojo del águila obtuvo el Premio de Ensayo Histórico Juan Pérez de la Riva (1913-1976).

La Uneac invita también este miércoles al espacio “Todas las voces, todas”, que contará con la presencia de la poeta Basilia Papastamatíu y David López en calidad de moderador.

En el encuentro habrá venta de libros y se anunciarán los ganadores del Premio La Gaceta de Cuba y la Beca de Creación Prometeo.

Además, el espacio Moviendo los caracoles acogerá la proyección de dos Noticieros Icaic y la presentación del Diccionario especializado en términos propios de la televisión.