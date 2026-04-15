Cubanas cerrarán ante Panamá eliminatoria mundialista de fútbol

El partido definirá cuál de los dos conjuntos pasa a la siguiente ronda de la clasificatoria de la Concacaf

La Habana.- LA SELECCIÓN femenina de fútbol de Cuba jugará el próximo día 17, en Panamá, el partido crucial de la eliminatoria al Campeonato W de la Concacaf 2026, máxima competición para mujeres en esa confederación, y que a su vez otorga la clasificación mundialista.

Las antillanas llegan con la obligación de ganar a las anfitrionas, a fin de liderar el grupo E y continuar a la siguiente fase para la que están asegurados Estados Unidos y Canadá.

Solo los seis conjuntos que lideren sus respectivos grupos conservarán opciones de clasificar a la Copa Mundial Femenina de la Fifa de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por ello resulta complejo para las dirigidas por Elizabeth Cuff, que por otro lado marchan invictas en el torneo, luego de un empate a dos goles ante San Cristóbal y Nieves, y victorias de 3-0 sobre Curazao y 1-0 ante Aruba.

Para este crucial partido han sido convocadas las porteras Lucylena Martínez, Elika Acea y regresa la santiaguera Alianne Matamoros, ausente por lesión a la última fecha de esta competencia.

En la defensa aparecen Sheyla Wanton, Yarisleidy Mena, Gianna Borrego, Nahomi Aguilar, Delnnis Acosta, Yuliet Crespo y vuelve Yaniuvi Suárez al listado.

La medular quedó compuesta por Kennys Arocha, María Álvarez, Yeranys Lee, Ana Josefa Fernández y María Karla Blanco.

Eunises Núñez, Indira Hechevarría, Sabrina Bahamonde, Katheryn Rodríguez, Elianne Valdés, Daimelys Ribalta y Cecil Aldana conforman el frente de ataque, con la encomienda de marcar goles, a sabiendas de que el empate favorece a las panameñas.