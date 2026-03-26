Felicita Díaz-Canel al maestro villaclareño de la radio José Gabriel Ramírez Cal

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, envió hoy una carta de felicitación al Premio Nacional de la Radio José Gabriel Ramírez Cal, con motivo de su cumpleaños 82 y la presentación del libro La Historia de la Radio en el Centro de Cuba, de su autoría.

La misiva fue entregada por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, durante la presentación del texto, realizada en el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello Vidaurreta.

Díaz-Canel ponderó además los aportes del reconocido locutor de la región central del país por más de 60 años a las tradicionales parrandas de Camajuaní, su pueblo natal, que avalaron el merecimiento del premio Memoria Viva 2025, otorgado por el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.

Presentada por el Doctor en Ciencias Félix Julio Alfonso, La historia de la radio en el centro de Cuba constituye un recorrido esencial por la evolución de la radio en Villa Clara. Con más de 80 capítulos, el texto propone una mirada cercana y orgánica a la historia radial del territorio, desde la experiencia vivida y narrada con autenticidad.

Publicada por Ediciones EnVivo del Instituto Información y Comunicación Social, esta entrega no solo documenta un legado, sino que lo activa: convierte la memoria en presente y reafirma el valor de la radio como espacio de identidad cultural.