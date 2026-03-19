Los resultados se darán a conocer en diciembre de 2026 en el Pabellón Cuba, y el fallo del jurado será inapelable

La Asociación Hermanos Saíz convoca al Premio de Actuación Adolfo Llauradó, con el propósito de distinguir a los mejores actores y actrices jóvenes del país, precisó la institución desde su perfil en Facebook.

Podrán participar intérpretes residentes en Cuba con hasta 35 años de edad, que hayan trabajado en teatro para niños y adultos, televisión o cine.

El jurado nominará candidatos a partir de obras estrenadas entre el primero de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

Se otorgarán ocho premios en las especialidades de actuación femenina y masculina en teatro para adultos, teatro para niños, dramatizados televisivos y cine de ficción.

Cada galardón consistirá en diploma acreditativo y 10 mil CUP, mientras que podrá concederse un Premio Especial de 15 mil CUP a una figura con presencia destacada en uno o más medios.

Los resultados se darán a conocer en diciembre de 2026 en el Pabellón Cuba, y el fallo del jurado será inapelable.