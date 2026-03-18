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 Enviarán desde España apoyo solidario para la generación energética

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

 La Habana, 17 mar (ACN) La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) anunció el próximo envío a Cuba de una carga de ayuda que incluye alimentos, artículos de higiene y placas fotovoltaicas.

    De acuerdo con la información publicada en el sitio de la cancillería cubana, dicho paquete de asistencia se complementará con la activación del Convenio de Emergencia con Cruz Roja Española, para el suministro e instalación de sistemas fotovoltaicos en centros médicos, en colaboración con la Cruz Roja Cubana, en pos de aliviar la grave situación que atraviesa Cuba, por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.

    Según la fuente, la AECID entregará también los kits a pequeñas cooperativas locales en la isla, para apoyar la producción local, significativamente afectada por las limitaciones actuales.

    Este gesto se une a múltiples manifestaciones de solidaridad en el mundo ante el repunte de la política de máxima asfixia económica y energética aplicada por la administración norteamericana y patenta la voluntad de la nación ibérica de apoyar al archipiélago en estos momentos, expresada en visita reciente del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla a ese país.

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