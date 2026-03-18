Alianzas solidarias en Villa Clara ante la contingencia energética 

Santa Clara, 17 mar ( ACN) Ante la compleja situación electroenergética que atraviesa el país, recrudecida por las medidas coercitivas del gobierno estadounidense, la provincia de Villa Clara despliega una estrategia que combina la solidaridad institucional con el empuje de los nuevos actores económicos para proteger al pueblo.

Susely Morfa González, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que estas acciones son una respuesta directa y creativa para paliar las dificultades impuestas por el bloqueo.

La dirigente afirmó que la unidad entre las autoridades del territorio y las formas de gestión no estatal permite articular soluciones concretas para aliviar el día a día de los ciudadanos en las comunidades más vulnerables.

En ese sentido, Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de Villa Clara, explicó que se prioriza la vitalidad de los servicios y la movilidad de la población.

Sánchez Armas detalló que, gracias a la colaboración con las mipymes Repmai y Funcionated, se inauguró en la tarde de hoy un nodo de carga en la comunidad de Virginia.

Este centro, precisó la gobernadora, no solo permite recargar teléfonos y tabletas, sino que ofrece facilidades para la cocción de alimentos que requieren electricidad, una ayuda vital para las familias del sector.

Armando Hernández Pedrozo, director de la Oficina de Uso Racional de la Energía en la provincia, informó que este nodo servirá además como base de carga para triciclos eléctricos destinados al transporte público.

El directivo anunció que ya están operativos dos de estos vehículos, los cuales cubrirán la ruta desde el Policlínico Marta Abreu hasta el Parque de la Ciudad con un precio de 50 pesos cubanos, cifra que busca ser accesible en medio de la actual contingencia.

Asimismo, Regla Dayamí Armenteros Mesa, delegada del Ministerio de Turismo en Villa Clara, comentó que instituciones como la Sucursal Palmares se han sumado a este esfuerzo solidario.

Indicó que la sede de dicha entidad —calle Independencia entre Alemán y Toscano—, mantiene a disposición del pueblo una estación de carga gratuita durante todo el día, reafirmando el compromiso del sector con la comunidad.

Morfa González subrayó que en los próximos días se inaugurarán otros centros de carga gestionados por las mismas mypimes en diferentes puntos de la geografía santaclareña.

Las autoridades aseguraron que la información sobre horarios y nuevas rutas se actualizará constantemente por los canales oficiales, en la medida en que se incremente la flota de ciclomotos para aliviar la movilidad ciudadana frente a los desafíos que impone el escenario energético actual.