Reportan más de 160 réplicas tras sismo perceptible en oriente cubano

Santiago de Cuba, 17 mar (ACN) Más de 160 réplicas se han registrado tras el sismo de magnitud 6,0 en la escala de Richter ocurrido en la madrugada de este martes al sureste de Imías, Guantánamo, refirió a la ACN el doctor Enrique Diego Arango, jefe del Servicio Sismológico Nacional.

Señaló que esas réplicas son totalmente normal después de un evento de esta magnitud.

El especialista en su perfil de Facebook expresó que el evento telúrico constituye el cuarto sismo perceptible del actual año y ha generado reportes de perceptibilidad en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín.

El sismo ocurrido hoy, al igual que los anteriores registrados los días 8 de febrero y 6 de marzo con magnitudes de 5.6 y 5.3 respectivamente, tuvo su origen en la zona de fallas Oriente, la cual constituye el límite de placas entre la Placa de Norteamérica (a la que pertenece Cuba) y la Microplaca de Gonave, situada al sur, señaló.

Subrayó en la publicación que los anteriores sismos ocurridos este año en esa zona son premonitores del ocurrido esta madrugada.

En zona de Imías, manifestó, se han registrado con anterioridad enjambres de terremotos que han sido perceptibles en todo el litoral del sur de la provincia de Guantánamo.

Comentó Arango que en el año 2014 ocurrió en esta zona una actividad sísmica importante con más de mil 500 sismos con una magnitud máxima de 4.0 el día 19 de octubre.

Este sector situado al sur de Imías forma parte además del denominado Cinturón Deformado de Santiago de Cuba, donde el fondo marino forma una cordillera submarina que va desde el sureste de la bahía de esta provincia indómita hasta las inmediaciones del sur de Maisí, afirmó.

Expresó que ahí ocurre un proceso tectónico conocido como transpresivo, como consecuencia del movimiento lateral oblicuo de las placas, con un intenso acoplamiento que provoca el levantamiento de la costa sur que trae como consecuencia la formación de terrazas marinas desde el este de Santiago de Cuba hasta Maisí.

Aunque el fenómeno fue ampliamente sentido por la población, no existen evidencias hasta la fecha de afectaciones a la vida humana.

Sentí un ruido fuerte y la cama comenzó a moverse; fue algo intenso, sobre todo por la hora en la que ocurrió, salimos de la casa por precaución; refirió Gloria Rodríguez, residente en la comunidad de Los Olmos, de esta ciudad.

Luis Alberto González, del reparto Sueño, subrayó que el temblor despertó a toda la familia, aunque por suerte no pasó a mayores consecuencias.

Especialistas del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas mantienen la vigilancia sobre la actividad sísmica en la zona, y reiteran la importancia de mantener la calma y cumplir las orientaciones ante este tipo de fenómenos.