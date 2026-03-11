Homenaje a la prensa caibarienense como parte de las actividades previstas para celebrar el Centenario de nuestra Biblioteca y la jornada por el Dia de la Prensa Cubana. Con un recorrido por el costumbrismo de Ramón Arenas Hernández, en forma de décimas y la magistral interpretación de Roberto Fortun, transcurrió el encuentro. La ocasión fue oportuna para el reconocimiento a trabajadores de la prensa q se han destacado en el vínculo con nuestra institución.

Texto e imagen: Maylen Lara, BIBLIOTECA «ANTONIO ARIAS». CAIBARIEN