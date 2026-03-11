Clásico Mundial: Germán Mesa anuncia cambios en la alineación

A un día del duelo decisivo ante Canadá, el mentor del equipo Cuba, Germán Mesa, adelantó hoy a Prensa Latina vía WhatsApp que realizará cambios en la alineación y confirmó al zurdo Liván Moinelo como abridor.

Con balance de 2-1 en el grupo A del VI Clásico Mundial de Béisbol, tras derrotar a Panamá y Colombia y caer la víspera ante los anfitriones de Puerto Rico —líderes invictos con 3-0—, la selección cubana se prepara para un desafío que definirá el segundo boleto de la llave hacia los cuartos de final.

Los boricuas chocarán hoy con Canadá, equipo que exhibe un éxito y un revés, pero independientemente de ese resultado el enfrentamiento de mañana entre cubanos y norteños decidirá quién avanza junto a Puerto Rico a la siguiente instancia.

En conversación con Prensa Latina, Mesa explicó que tras analizar los tres primeros juegos del torneo el cuerpo técnico proyecta modificaciones en la alineación, decisiones que terminarán de definirse en una reunión nocturna que servirá para pulir cada detalle del combate deportivo.

“El ánimo, el espíritu y la actitud del grupo están bien”, dijo el estratega, consciente de que en torneos como este cada victoria se conquista como una colina empinada y que enlazar cuatro triunfos seguidos nunca es una empresa sencilla.

Aunque varios aficionados y periodistas han pedido cambios antes, el técnico había preferido mantener la confianza en sus hombres, pero ahora reconoce que llegó el momento de mover las piezas del tablero para buscar nuevas rutas hacia la victoria.

El dirigente confirmó además que el zurdo Liván Moinelo, líder del staff de lanzadores y reciente campeón en la Liga Japonesa con los Halcones de SoftBank, será el encargado de abrir el crucial duelo contra Canadá.

Moinelo llega con el prestigio de haber sido Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico y miembro del equipo ideal tras una temporada formidable en Japón, credenciales que lo convierten en la lanza principal de una rotación que busca sostener los sueños de la isla.

Sobre el rival, Mesa reconoció que Canadá es un conjunto peligroso como todos los que habitan este torneo, pero dejó claro que el equipo cubano confía en su capacidad para imponerse cuando el diamante vuelva a encenderse bajo las luces del Clásico.

Al evocar la derrota de 4-1 ante Puerto Rico en el estadio Hiram Bithorn, el mentor explicó que los anfitriones emplearon a sus mejores brazos para cerrar el camino ofensivo y recordó que el partido se inclinó temprano, cuando tres carreras en el segundo episodio cambiaron el curso de la historia.

Cuba, que había mostrado poder con cuatro cuadrangulares en los dos primeros desafíos, apenas pudo conectar dos indiscutibles frente al cuerpo de lanzadores más efectivo del campeonato, una sequía que hoy alimenta la urgencia de ajustar la maquinaria ofensiva.

Ahora la escuadra antillana mira hacia el horizonte inmediato con un único pensamiento, porque como resumió Mesa en su mensaje, “la meta es clara: ganar un juego más”, frase breve que resuena con fuerza en la antesala del partido que puede abrir o cerrar el camino hacia los cuartos de final.