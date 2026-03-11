miércoles, marzo 11, 2026
Lo último:
Principales

Reclama Cuba respeto a la igualdad soberana de los Estados

Tomado de CMHW

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, llamó hoy a que en las relaciones internacionales prevalezcan el diálogo, la cooperación, el respeto a la igualdad soberana de los Estados.

El canciller cubano señaló que deben asumirse la solución pacífica de controversias y el compromiso con el multilateralismo, en lugar de la amenaza y el uso de la fuerza.

A través de su perfil oficial en la red social X, el jefe de la diplomacia cubana instó a defender con firmeza el derecho inalienable a la libre determinación.

Asimismo, reclamó el derecho de cada pueblo a elegir su propio sistema político, económico, social y cultural, sin injerencias externas.

También te puede gustar

Celebran aniversario 30 de la fundación de la Sociedad Cultural José Martí

Tomado de CubaSí

Repararán este año parte del pedraplén de Caibarién a Cayo Santa María

Tomado de Granma

Lamenta Cuba severos daños por terremoto en Afganistán

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *