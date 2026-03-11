l ritmo al que se calienta el planeta debido a las emisiones contaminantes se ha acelerado en la última década

El planeta se calienta casi el doble de rápido que hace una década, y estaría en riesgo el compromiso global sobre frenar el aumento de las temperaturas por encima de los 2 grados Celsius, advierten hoy científicos.

El límite del Acuerdo de París podría superarse antes de 2030, alertan los autores en un artículo publicado en Geophysical Research Letters, liderado por investigadores del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK).

El calentamiento global se aceleró desde 2015 a una tasa de 0,35 grados por década, la más alta desde que comenzaron los registros instrumentales en 1880, analizan.

El ritmo al que se calienta el planeta debido a las emisiones contaminantes se ha acelerado en la última década y desde 2015 la tasa de calentamiento ha sido de 0,35 grados centígrados por década, frente a los menos de 0,2 grados de promedio entre 1970 y 2015.

Tras eliminar de los modelos las influencias naturales conocidas sobre la temperatura global, los investigadores han detectado, por primera vez, una aceleración «estadísticamente muy significativa» del ritmo de calentamiento del planeta durante los últimos diez años, detallan.

La tasa de calentamiento es más alta que en cualquier década anterior desde el comienzo de los registros instrumentales en 1880″, señaló uno de los autores, Grant Foster, un reputado climatólogo estadounidense.

A su juicio, el análisis limpia toda posible fluctuación natural que pudiera influir en el calentamiento a corto plazo, como los aumentos de la temperatura global causados por el fenómeno de El Niño, las erupciones volcánicas o el máximo solar de 2023 y 2024, los dos años más cálidos desde que hay registros.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores del Instituto Potsdam analizaron cinco grandes bases de datos climáticos globales, incluidas las de NASA y NOAA, y confirmaron la aceleración del cambio climático con una certeza estadística superior al 98 por ciento.

Los investigadores han trabajado con los cinco grandes conjuntos de datos de temperatura global que maneja la ciencia, son los de instituciones como NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth, ERA5. En todos los conjuntos de datos, la aceleración del calentamiento comienza a hacerse evidente en 2013 o 2014, puntualizaron.

Los autores advierten que el impacto de esta aceleración del calentamiento es tremendamente trascendente: de continuar así la temperatura del planeta rebasará el límite de aumento de 1,5 grados (respecto a temperaturas preindustriales) antes de 2030.

Este era el objetivo del Acuerdo de París para que las consecuencias del cambio climático no fueran devastadoras.

La velocidad con la que la Tierra continúe calentándose depende, en última instancia, de la rapidez con la que reduzcamos a cero las emisiones globales de dióxido de carbono procedentes de los combustibles fósiles, concluyó Rahmstorf en un comunicado del PIK.