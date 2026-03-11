Una treintena de actores económicos no estatales han concretado la compra de divisas de Villa Clara

Treinta y nueve actores económicos del sector no estatal en Villa Clara han concretado la compra de divisas a través del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), como parte de las transformaciones implementadas en el mercado cambiario cubano.

Yanet Méndez Castillo, jefa del Departamento de Marketing y Comunicación de la Dirección Provincial de la entidad en el territorio, declaró a la ACN que desde el pasado mes de enero reciben y procesan solicitudes de adquisición de moneda extranjera mediante las plataformas digitales habilitadas al efecto.

Precisó que las operaciones se realizan conforme al nuevo diseño del mercado cambiario, bajo las condiciones y procedimientos establecidos por el Banco Central de Cuba (BCC).

Las solicitudes pueden tramitarse a través de la plataforma Kiosco de Bandec (kiosco.bandec.cu) y directamente mediante el sitio web dispuesto para las reservas (reserva.bandec.cu), explicó Lisbet Torres Martínez, directora de la sucursal 4351 en Santa Clara.

Informó que, previo a la ejecución de cada operación, la entidad realiza las verificaciones correspondientes de la identidad del cliente y de las cuentas involucradas, conforme a los requisitos de diligencia, control y trazabilidad establecidos en la normativa vigente.

Las ventas de divisas, aseguró, se efectúan cada 30 días, por un monto máximo calculado a partir del promedio de ingresos de la cuenta fiscal de los últimos tres meses, multiplicado por el 50 por ciento y dividido entre la tasa de cambio del segmento tres vigente.

Este procedimiento, señaló, está respaldado por la resolución 128 de 2025 del BCC y la circular número tres del mismo año.

Todas las operaciones de venta de divisas se ejecutan de forma bancarizada; de modo que la moneda nacional se paga desde la cuenta fiscal y los montos adquiridos son acreditados en la cuenta en divisas del actor económico no estatal, lo que le permite comprar, por ejemplo, en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, apuntó.

Para Ernesto Vega Fuentes, asociado de una mipyme dedicada a la producción de envases en Santa Clara, este servicio representa un alivio en medio de las restricciones impuestas por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense a Cuba.

Poder acceder a divisas de forma legal, esta alternativa nos permite adquirir insumos importados que antes eran casi imposibles de obtener con transparencia; esta es una herramienta que garantiza la continuidad de nuestros proyectos y demuestra que, a pesar de las presiones externas, el país busca alternativas para sostener su economía, comentó.

Fundado en 1997 en Villa Clara, el Banco de Crédito y Comercio cuenta actualmente con 17 sucursales distribuidas en los 13 municipios de la provincia, así como unos 800 trabajadores comprometidos con el desarrollo del territorio.

Su objeto social incluye la captación de recursos financieros y la concesión de créditos a personas jurídicas y naturales, con especial énfasis en el acompañamiento a los actores económicos emergentes.

