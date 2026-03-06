Santiago Álvarez: arte y testimonio

Nos acercamos a la obra de un imprescindible del cine cubano en la Revolución

Ahora que ha comenzado el Festival Internacional de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam, resulta oportuno acercarse al legado de uno de los más emblemáticos realizadores del cine cubano.



Bastaría una sola obra, Now, para asegurarle un lugar entre los grandes documentalistas del siglo XX en la isla. Muchos críticos e historiadores del cine consideran este material pionero en el terreno formal; incluso se ha señalado como antecedente de los actuales videoclips por su audaz articulación entre imagen y música.



Más allá de cualquier clasificación estética, la obra constituyó un contundente documento de denuncia contra el racismo arraigado en la sociedad estadounidense. Se trató de un posicionamiento ético y de un llamado de atención que trascendía el ámbito cinematográfico para insertarse en los debates políticos y sociales de su tiempo.



Aquella pieza no fue un caso aislado. Santiago Álvarez fue el principal artífice de uno de los proyectos más singulares del documental en la región y en el mundo: el Noticiero ICAIC Latinoamericano.



Esa sucesión de reportajes cinematográficos se convirtió en una crónica insustituible de su época, un registro vibrante de acontecimientos y procesos que muchas veces no encontraban espacio en los circuitos informativos dominantes.



No resulta casual que ese extraordinario acervo haya sido inscrito por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo.

En los años germinales de la Revolución cubana, en el Vietnam marcado por la guerra, en la Latinoamérica de los sectores más humildes, en África y en el panorama palpitante —y muchas veces doloroso— del llamado Tercer Mundo, fue tomando forma una obra de notable intensidad.



No se trataba únicamente de filmar acontecimientos, sino de interpretarlos desde una sensibilidad artística y una conciencia política que buscaban dialogar con el espíritu de su tiempo.



Ahí radica una de las claves de su trascendencia: la eficacia de un modelo comunicativo que conectaba con las demandas de una épica y de una época. En su obra se desbordaba la noción estrecha de la propaganda. Había arte en la estructura, en la manera de recrear contextos y en un lirismo —a veces arduo— que se desplegaba en numerosos materiales.



Al mismo tiempo, esas realizaciones funcionaban como documento y testimonio: una mirada destinada a conmover, motivar e inspirar.



Entre los ejemplos más reveladores se encuentra el documental Mi hermano Fidel. En él se recoge la conversación entre un campesino humilde y el líder de un proceso revolucionario, Fidel Castro. En ese diálogo se despliega una singular parábola de continuidad histórica: el campesino había conocido a José Martí y, décadas después, termina encontrándose con otro protagonista mayor de la historia nacional.



El uso de los primeros planos, la sobriedad de la banda sonora y la estructura dramática del relato contribuyen a redondear una pieza ejemplar dentro del documental cubano.



Las maneras de entender el periodismo y el documental cinematográfico han evolucionado con el tiempo. Es posible que algunos de aquellos noticieros puedan percibirse hoy como productos de otra época. Sin embargo, permanece un encanto difícil de explicar, un misterio asociado al temple creativo de un realizador que supo captar la intensidad de su momento.



Esa capacidad de construir un legado y de proyectarlo hacia las generaciones posteriores constituye uno de los valores más notables de la obra de Santiago Álvarez.



A ello se suma la influencia ejercida como maestro y referente para numerosos creadores. Gracias a ese empeño colectivo y a ese talento, una parte significativa de la memoria audiovisual de su tiempo ha quedado preservada para la historia.

Imagen

Cartel de Now.

Imagen

Fotograma de Mi hermano Fidel.

Facebook