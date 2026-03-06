Cuba ya está en modo Clásico Mundial de Beisbol

La escuadra del mentor Germán Mesa debutará este viernes contra la de Panamá, en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan, Puerto Rico

YA NO hay espacio para más. Cargado de optimismo, el equipo cubano debutará este viernes contra un «viejo conocido» como el de Panamá, por el grupo A del VI Clásico Mundial de Beisbol (CMB), con sede en San Juan, Puerto Rico.

En el Estadio Hiram Bithorn, los discípulos del mánager Germán Mesa enfrentarán a los canaleros por tercera ocasión en la historia del certamen, con el aliciente que tributa haberles derrotado en las ediciones de 2006 (8×6) y 2023 (13×4). Además, en ambas ocupó un lugar entre los cuatro grandes.

Para intentar quebrar ese invicto, el mánager de Panamá, José Mayorga, anunció oficialmente que el lanzador abridor será el zurdo Logan Allen, quien cuenta con tres temporadas de experiencia en Grandes Ligas (2023-25) con los Cleveland Guardians.

Acumula récord negativo de 23-24, con efectividad de 4.48 pcl, 379.1 innings trabajados, 320 ponches y los rivales le han bateado para 271, con envíos por encima de las 91 millas.

Según ha trascendido, su estilo de pitcheo provoca que el 45.6% de las conexiones salgan de roletazo.

Cuba irá con su estrella Liván Moinelo, el zurdo pinareño que culminó como MVP de la Liga Japonesa en la última temporada y un bullpen que debe ser a base de Yariel Rodríguez y Raidel Martínez, aunque todo depende de que sea una salida de calidad, pues en primera ronda los abridores apenas pueden tirar hasta 65 lanzamientos.

Las estadísticas reflejan que Cuba conectó 21 indiscutibles a Panamá (2023), lo que constituye primacía para el equipo en un juego. ¡Ojalá se repita algo parecido!

En la escuadra de Mesa se enrola un jugador-historia en estas justas: el slugger Alfredo Despaigne, quien al tomar su primer turno en la edición de este Clásico Mundial de Beisbol disputará su quinto oficialmente.

El granmense, líder en jonrones del torneo (7), igualaría con el venezolano Miguel Cabrera -único jugador de posición-, junto a los lanzadores Oliver Pérez (México), Shairon Martis (Países Bajos) y Dominic Leone (Italia).

Casualmente, en la historia de los CMB, el único equipo que ha perdido el juego inaugural del torneo y ha superado la primera ronda es Cuba (2023). Sucumbieron en el intento: China Taipéi (2006), China (2009), Australia (2013) y Corea del Sur (2017).

Como preparación para el CMB, los cubanos efectuaron cuatro juegos de preparación contra la selección absoluta de Nicaragua, con saldo de dos victorias, una derrota y un empate.

Luego disputaron otro par frente a clubes de MLB, ambos en Arizona y con la presencia de los jugadores que se desempeñan en ese circuito profesional.

Allí certificaron dos derrotas: 0×4 contra Reales de Kansas City y 2×19 ante Rojos de Cincinnati.

A pesar de esa pobre ofensiva, Mesa y su colectivo técnico tuvieron entonces la posibilidad de ver, aunque muy someramente, a todos los jugadores de la plantilla.

Realmente, el conjunto exhibió letal sequía en la producción de carreras y en terreno estadounidense, varios lanzadores recibieron castigo.

Pero los técnicos estuvieron al tanto de todos los detalles, para al menos crearse una posible alineación regular de cara al tope inicial contra los panameños, además de observar el actual nivel de los pitchers que fungirán como abridores contra Colombia, Puerto Rico y Canadá, los otros integrantes del grupo.