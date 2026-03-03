Cuba organizará tres torneos internacionales de bádminton

El Giraldilla de La Habana intercalado con dos eventos de nueva creación durante marzo y la primera semana de abril

TRES torneos internacionales de bádminton organizará Cuba en el coliseo de la Ciudad Deportiva durante el mes de marzo y la primera semana de abril.

Abrirá el calendario el Primer Torneo Internacional Juvenil de La Habana, del 5 al 8 próximos como fechas de competencia, pues para el miércoles 4 está prevista la reunión técnica y sesiones de entrenamiento.

José Daniel Baz Morán, metodólogo de la comisión nacional, agregó que ya se han inscrito atletas extranjeros procedentes de Colombia, Paraguay, Bulgaria y Honduras, en tanto por Cuba se alistan los mejores exponentes de esa categoría.

«Este certamen concederá puntos para el ranking mundial juvenil, con vista al campeonato del orbe y panamericano de ese grupo de edades, entre otros eventos internacionales».

La siguiente lid será el tradicional Giraldilla de La Habana, con más de dos décadas de creado, entre el 10 y el 15 de marzo, para el que han formalizado su presencia 54 jugadores de 14 naciones.

«Veremos en acción, junto a los anfitriones, a representantes de Canadá, Estados Unidos, El Salvador, Venezuela, México, Islas Caimán, República Dominicana, Jamaica, Colombia y Paraguay, además de Bulgaria y Portugal», reveló a JIT Baz Morán.

Como cada año, el Giraldilla otorgará unidades al listado universal de adultos y puntos para el proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

El cierre será del 31 de marzo al 5 de abril, cuando tenga lugar otra nueva justa en la Mayor de las Antillas, el Primer Cuba Internacional Serie, caracterizado por su más alto rango, y para el que ya se han anotado 60 raquetistas de 14 países.

«Es muy importante, incluso de mayor nivel que el Giraldilla, y de los participantes algunos se ubican entre los 70 primeros del ranking mundial. Significa mucho para nuestro deporte la incursión en este tipo de torneos, que incluyen premios en metálico», señaló José Daniel.

Como el Giraldilla, también es puntuable al listado del planeta de adultos, y es el penúltimo evento del proceso de clasificación de los Juegos de Santo Domingo 2026, que cierra tras la 29 edición del Campeonato Panamericano individual, nuevamente en Lima, Perú.