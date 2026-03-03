Alexander Abreu, Premio Mejor Artista de Salsa en Perú

Organizado por Radio Panamericana de Perú, en su octava edición el evento nominó a una selección de artistas nacionales e internacionales que marcaron la pauta musical el pasado año

El Instituto Cubano de la Música (ICM) felicitó hoy al reconocido trompetista Alexander Abreu, director de la orquesta Havana D´Primera, galardonado como Mejor Artista de Salsa Cubana en los Premios Panamericana Platinum, de Perú.

Organizado por Radio Panamericana de Perú, en su octava edición el evento nominó a una selección de artistas nacionales e internacionales que marcaron la pauta musical el pasado año.

Con su trompeta y su corazón, Alexander ha llevado la música cubana a lo más alto, y este premio es un reflejo de su talento y de la pegada de su Habana, resaltó el ICM en redes sociales.

La octava edición de los Premios Panamericana Platinum refleja un crecimiento significativo en las colaboraciones estratégicas y la incursión de artistas nacionales en la proyección internacional, subrayó a su vez la entidad organizadora.

Los nominados se sometieron a la votación del público, quien decidió los ganadores de más de diez apartados, entre ellos Mejor Artista Nacional, Mejor Canción Original, Mejor Salsa Fusión, Mejor Orquesta Cubana, Mejor Artista Revelación o Videoclip del Año.

La diversidad de categorías, desde salsa cubana hasta cumbia peruana reafirma el compromiso de Radio Panamericana con la difusión del talento local, añadió el medio peruano.

El Instituto Cubano de la Música concluyó su felicitación exhortando a continuar la creación y divulgación de la música nacional “¡Que suene la campana y que se arme la rumba!¡Enhorabuena, maestro! Que siga sonando Cuba en el mundo».