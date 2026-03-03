Ganó el equipo Tiburones la segunda Copa de beisbol Enrique Oduardo Carvajal

El equipo Tiburones derrotó en el segundo juego de la final de la segunda Copa de Béisbol,Enrique Oduardo Carvajal en Caibarién al equipo Tigres de Remedios 6 carreras por dos, para de esta manera ganar el evento.

Por los Tiburones abrió el refuerzo Juan Carlos Quesada, quién no permitió Libertades , en 5 entradas. Lo relevó Yairon Mesa, al que le anotaron las dos carreras de los Tigres en el noveno innig.

Por los Tigres abrió el también refuerzo Osney Rivero, relevado por Mailon Tomás Alonso.

Se destacaron a la ofensiva por los Triunfadores, Cristian Cuellar Calvera con 3 imparables y Yosbany Márquez, con par de dobles y 2 impulsadas.

Yailon Alonso preparador de los lanzadores dio su parecer de su equipo y sobre la estrategia de utilizar refuerzos en el evento.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarién.