miércoles, febrero 25, 2026
Freddy Espinosa

Así asegura Joaquin Llorent con orgullo por su profesión

Joaquin Llorent, el orgullo de ser barrendero, porque asegura: «quiero ver la ciudad limpia». Así dijo a CMHS Radio Caibarién, Joaquin LLorent Marrero, un hombre que ha dedicado casi toda su vida a limpiar las calles y avenidas de la Villa Blanca.

Ahora en esas labores en los alrededores del Parque La Libertad. Por donde pase Joaquin, un hombre sencillo y humilde de este pueblo, la calidad garantizada porque afirma que siempre se empecina en lograr la calidad en el barrido y recogida de basuras donde labora actualmente.

Asegura que el oficio de barrendero lo engrandece como ser humano, por lo que representa su trabajo en la sociedad.

Texto e imágenes: tomados del muro de Facebook del autor.

Periodista, director y guionista de programas de radio en emisora Radio Caibarién

