Paquetería internacional: corrigiendo el tiro (+Audio)

El Covid- 19 ha puesto a prueba todas nuestras capacidades, yo diría que algunas incluso las ha rebasado, por supuesto que nadie lo desearía, pero esa presión nos ha obligado a buscar soluciones a problemas muy complejos.

Por solo citarle un ejemplo, nos obligó al empleo de todo nuestro potencial humano y científico para tener nuestra propia vacuna, así de tremendo ha sido el reto.

Pero hay otros sectores, que quizás no llamaban tanto nuestra atención y que adquirieron de pronto un protagonismo especial, uno de ellos fue sin lugar a dudas el servicio de paquetería internacional a través de Correos de Cuba.

Como es sabido, pese al esfuerzo del grupo empresarial, y la orientación del gobierno cubano de agilizar la entrega de paquetería internacional la llegada de volúmenes de carga sin precedentes provocó insatisfacciones en la población.

A decir del Primer Ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, el sistema no estaba preparado, desde el punto de vista logístico, en materia de almacenes, transportación, para una concentración tan grande de mercancías, como sucedió; pero, para también ser crítico, dijo, ha habido problemas asociados a sistemas de trabajo que no han sido los correctos, ha faltado iniciativa, sentido de la prontitud, no se actuó con la energía necesaria ni hubo una valoración con una visión amplia del problema.

En Caibarién, no exento de dificultades, he podido apreciar con mis propios ojos el tremendo esfuerzo efectuado aquí para revertir los problemas y avanzar, no han faltado jornadas de trabajos extraordinarias, el reordenamiento interno, la búsqueda de alternativas y la participación de todos los factores de Correo en aras de un mejor servicio.

En mi opinión, los problemas que afloraron en el servicio de paquetería internacional en medio de la crisis sanitaria del Covid-19, al igual que en otros sectores de nuestra sociedad, aunque no deseados, nos sirven para corregir el tiro, y perfeccionarlos.

