Gobierno mexicano realiza nuevo envío de ayuda a Cuba

México envió este martes un nuevo cargamento con un total de mil 193 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, en un contexto marcado por el endurecimiento del bloqueo económico impuesto por Washington.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores refirió que este martes zarparon del puerto de Veracruz los buques Papaloapan y Huasteco, de la Armada, en cumplimiento con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según agregó, entre los alimentos de primera necesidad que transporta el buque ARM Papaloapan destacan frijol y leche en polvo, los cuales suman mil 78 toneladas, mientras la carga del ARM Huasteco consta de 92 toneladas de frijol más 23 de alimentos varios.

La Cancillería precisó que estas 23 toneladas de ayuda humanitaria fueron entregadas por distintas organizaciones sociales con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México en el centro de acopio instalado en el Centro Histórico y corresponde a una primera entrega.

De acuerdo con lo divulgado, para el traslado vía marítima, cuyo tiempo estimado de viaje es de cuatro días, así como de embarque y desembarque de la carga, se emplearon más de 350 elementos navales, una grúa y cinco montacargas.

Se trata del segundo envío de ayuda material de México a la isla, tras el arribo a La Habana el 12 de febrero de unas 814 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene.

“El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba. Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan”, apuntó la cartera.

En ese sentido, mencionó que en los últimos meses se mandó ayuda a distintos países que requirieron del apoyo de México frente a los incendios en California, Estados Unidos, y en Chile; las inundaciones en Texas y tragedias por desastres naturales en diversas naciones del continente.

La partida del cargamento tiene lugar en medio de la amenaza de Estados Unidos de imponer medidas coercitivas a países que suministren crudo a la mayor de las Antillas, otra vuelta de tuerca en el bloqueo aplicado por Washington a Cuba desde hace más de 60 años.

