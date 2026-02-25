Cientos de firmas en manifiesto por Cuba en España

Más de medio millar de intelectuales y activistas firmaron el manifiesto “Dejad vivir a Cuba: Por la vida, la soberanía y la dignidad de un pueblo», se conoció este martes.

En una nota que hizo llegar a Prensa Latina el coordinador de Cubainformación, José Manzaneda, se destaca el respaldo de 547 personalidades en la denuncia a la política de asfixia que impone el Gobierno de Estados Unidos al pueblo cubano.

Se trata de una iniciativa lanzada por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) que, a su vez, se une a otras similares, como Let Cuba Live!, encabezada por personalidades de la cultura y organizaciones de activismo social en Estados Unidos.

En el grupo que apoya el documento por Cuba aparecen reconocidos actores y cineastas como Javier Bardem, Juan Diego Botto, Luis Tosar, Alberto Sanjuán, Carlos Bardem, Willy Toledo y Luis Tosar; los músicos Marwán, Ismael Serrano, Cristina del Valle o Juan Gómez, el Kanka.

Además, de la literatura aparecen el poeta Luis García Montero y Belén Gopegui; del periodismo, Olga Rodríguez, Javier Gallego, Juan Luis Cano “Gomaespuma», Carlos Enrique Bayo e Ignacio Ramonet.

En el texto se denuncia que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa medidas destinadas a provocar una situación de hambre y sufrimiento en Cuba.

La orden ejecutiva de “emergencia», firmada por Trump el pasado 29 de enero, impide a Cuba, pequeña isla y nación soberana, importar petróleo o cualquier fuente de energía imprescindible para sostener la vida cotidiana, señala el documento.

“Esta decisión busca asfixiar a un pueblo que ejerce su soberanía sin aceptar mandatos externos y actúa como maniobra de distracción ante problemas internos en Estados Unidos», advierte.

“Quienes firmamos este manifiesto —personas de la cultura, la creación, el pensamiento, la ciencia, la educación y las artes— afirmamos con claridad que utilizar el hambre como instrumento político constituye una agresión inadmisible», sostienen los firmantes del manifiesto por Cuba.

Añaden que la cultura ensancha la vida, la ilumina y protege la dignidad humana. La cultura afirma el valor de cada ser humano y sostiene la convivencia entre los pueblos.

Igualmente, recalcan que la orden ejecutiva del mandatario estadounidense profundiza el cerco que Cuba soporta desde hace más de seis décadas y configura en la práctica un asedio que incide directamente en la vida cotidiana.

“La cultura no guarda silencio ante políticas que buscan doblegar a una sociedad entera mediante la privación material. La creación artística y el pensamiento crítico nacen de la libertad y del respeto entre los pueblos», afirman.

