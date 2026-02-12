Salud Pública y Transporte: mantener servicios vitales en Villa Clara

Autoridades de Salud Pública y de Transporte comparecieron este miércoles en el espacio Radio Revista Doblevé, de CMHW, en cadena provincial de Radio, para explicar las medidas que adoptan en estos sectores para mantener la vitalidad de sus servicios en un escenario de bloqueo energético por parte del gobierno de los Estados Unidos.

La Dra. Leidy Saray Rodríguez Hernández, directora general de Salud en la provincia, explicó las principales medidas que responden al principio de preservar los servicios esenciales ante la actual contingencia energética.

Villa Clara garantiza a través de triciclos y vehículos eléctricos el traslado a los hospitales de los pacientes que reciben hemodiálisis, ratificaron las máximas autoridades de Transporte y Salud Pública en la provincia.

Trascendió, además, que los Medibus, con salidas desde los municipios hacia Santa Clara, de lunes a viernes, cuentan con respaldo de combustible para la transportación de los pacientes oncológicos, otros casos priorizados del programa materno-infantil y de la reproducción asistida, así como del personal médico imprescindible que labora en la red hospitalaria de la ciudad capital.

La directora de Salud Pública en el territorio dijo que también se asegura el transporte para un selecto grupo de villaclareños que necesitan un tratamiento especializado en La Habana y Cienfuegos.

«En los hospitales la prioridades son las cirugías de urgencias y de manera excepcional esas otras electivas que pudieran comprometer la vida del paciente, según el criterio clínico-quirúrgico», afirmó Rodríguez.

La funcionaria informó que en el actual escenario del país se reducen las consultas externas en los hospitales y destacó que «muchos de nuestros especialistas, ante la crisis con el combustible, se mantendrán en sus municipios de residencia y allí ya son reubicados para prestar servicios en la atención primaria de salud».

«El desafío mayor es consolidar el funcionamiento de nuestros 802 consultorios, que debemos cubrir con los servicios básicos habituales y la presencia de médicos que hoy desarrollan otras funciones», sentenció la directora de Salud Pública en Villa Clara.

«Hemos comenzado a instalar sistemas fotovoltaicos para proteger las áreas de emergencias, urgencias y de conservación de vacunas en los 37 policlínicos villaclareños», precisó la Dra. Leidy Saray Rodríguez Hernández.

Por su parte, el doctor Neil Reyes Miranda, director del Centro Provincial de Higiene, Microbiología y Epidemiología en Villa Clara, declaró que en esta etapa invernal disminuyen los casos de dengue, chikunguña y otras arbovirosis, pero aclaró que los índices de infestación por el mosquitos Aedes Aegypti siguen altos y continúa el riesgo de transmisión.

Reyes aseguró que la fumigación solo se realiza por excepción, en lugares muy puntuales donde exista algún brote de la enfermedad y añadió: «En todas las áreas de salud se incrementa la inspección focal, el control biológico, el vertimiento de abate en los depósitos de agua en viviendas y otras edificaciones, y en casos puntuales el tratamiento adulticida intradomiciliario con equipos especiales que funcionan sin combustible.

El transporte ante la contingencia energética en Villa Clara

En tanto, el representante del ministro del Transporte en Villa Clara Juan Carlos Ferriol informó las alternativas que se implementan ante el desabastecimiento de combustible, provocado por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Autoridades del Transporte en Villa Clara aclararon que la empresa de Ómnibus Nacionales solo garantiza la salida vía yutong del viaje Santa Clara-Habana en su horario de 11:50 de la noche, con retorno desde la capital a las 6:30 de la mañana.

Ratificaron que ante la actual crisis con la disponibilidad de combustible el resto de los servicios interprovinciales están suspendidos, salvo esos trenes nacionales con viajes cada ocho días, que hacen escala en la provincia.

«Devolvemos el ciento por ciento del dinero del pasaje a todos nuestros clientes afectados y aquellos con reservaciones que no pudieron regresar a su lugar de origen serán atendidos en las direcciones municipales de transporte para garantizarles su traslado en guaguas o trenes en el menor tiempo posible», declaró Nelsys Pérez Reyes, directora de la empresa de Viajeros en el territorio.

«Mantemos cancelados todos los viajes desde Santa Clara hasta las cabeceras municipales y agilizamos los trámites en cada territorio para legalizar a los propietarios de triciclos eléctricos dispuestos a trabajar en la transportación de pasajeros», dijo Jaris Hernández, directora provincial de Transporte.

Hernández afirmó que se ha garantizado el combustible para las 5 gacelas de Santa Clara que funcionan todos los días en las rutas y frecuencias habituales, al igual que los 18 triciclos eléctricos de Taxis Cuba.

El representante del ministro del Transporte en Villa Clara Juan Carlos Ferriol informó que solo funcionan dos trenes locales: Refugio-Caibarién y Ranchuelo-10 de octubre.

La Empresa Provincial de Transporte informó estas medidas para enfrentar la situación actual:

Santa Clara

• Con el apoyo de las Empresas del OSDE GEA se garantizan 2 ómnibus en la ruta 3 en los horarios picos, que comienzan a las 7.00 a.m. con 4 viajes cada uno, paran y luego se incorporan a partir de las 2.30 p.m., hasta las 4.30 p.m. que salen con la última vuelta.

• Se mantienen las rutas 200, Hatillo y Manajanabo en los horarios de apertura y cierre.

-Ruta 200: Ómnibus Transmetro, sale de José Martí 6.00 a.m. y 2.30 p.m.

-Ruta 202: Ómnibus Escolares, sale de José Martí 5.40 a.m. y 4.50 p.m.

– Ruta 205: Ómnibus Urbanos, sale de José Martí 5.50 a.m. y 3.20 p.m.

• Se mantiene un ómnibus desde José Martí al Parque con 12 viajes, que el horario depende de la afluencia de pasajeros.

• En la ruta 1 se mantienen los Fotones de Taxis Cuba y los triciclos eléctricos de la Calle Cuba al Caracatey.

• Se incorporan un grupo de Triciclos eléctricos a la transportación desde pasajeros desde diferentes puntos de la ciudad.

– Doce Plantas del Sandino hasta el Punto de recogida banda Placetas.

– José Martí hasta la Catedral.

– Catedral hasta Antón Díaz.

– Terminal Intermunicipal hasta el hospital Celestino Hernández.

– Tienda La Riviera hasta la Catedral.

– Calle Buen Viaje hasta la Circunvalación y Carretera a Camajuaní.

– Ferrocarril hasta carretera de Maleza y Circunvalación.

Alternativas de transporte para Santa Clara (+Audio)

Sagua la Grande

– Se garantizan Turnos Médicos y la ruta Sagua –Isabela con apertura y cierre.

Ranchuelo

– Se garantizan turnos médicos y con tracción animal, las rutas de Horqueta –Delicia, Ranchuelo- Ifraín Alfonso y Ranchuelo-10 de octubre.

Caibarién

– Se garantizan Turnos Médicos y con triciclos eléctricos se garantizan las rutas de Reforma, Cambaíto, Dolores y Remedios.

Encrucijada

– Se garantizan los turnos médicos y las rutas de Encrucijada-Calabazar con Tracción animal y 3 triciclos eléctricos, Encrucijada-Abel Santa María, Cervera- Cooperativa y Calabazar- Purio con tracción animal y la ruta de Encrucijada- La Sierra con 2 triciclos eléctricos. Cobrando lo establecido por el Consejo de la Administración.

Camajuaní

– Se garantizan los turnos médicos y 13 triciclos eléctricos en la ruta de Camajuaní- José María Pérez.

Santo Domingo

– Se garantizan los turnos médicos y con tracción animal en la ruta de Santo Domingo- 26 de Julio.

Quemado de Güines

– Se garantizan los turnos médicos con ómnibus Escolares

Cifuentes

– Se garantizan los turnos médicos

Placetas

– Se garantizan los turnos médicos

Remedios

– Se garantizan los turnos médicos

Manicaragua

– Se garantizan los turnos médicos.