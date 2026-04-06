Asistió Primer Ministro a jornada productiva en Palacio de la Revolución

La Habana, 6 abr (ACN) Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, acompañó este domingo a jóvenes y trabajadores del Palacio de la Revolución en una jornada de trabajo voluntario dedicada a la limpieza de áreas verdes, en saludo a los aniversarios 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y 65 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM).

Según precisó el periódico Granma, el Jefe de Gobierno subrayó que estas actividades deben ser sistemáticas para higienizar y embellecer centros de trabajo y comunidades, y resaltó que «tareas como estas multiplican el esfuerzo colectivo y el bienestar de todos».

Marrero Cruz convocó a las nuevas generaciones a aportar energías y disciplina en tiempos complejos de recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y afirmó que queda mucho por hacer para avanzar con unidad.

Lianet Rivero Matamoros, jurídica del Palacio de la Revolución, expresó que asumir esta labor junto a varias generaciones resulta gratificante y fortalece el compromiso juvenil.

Alejandro Álvarez Trujillo, ingeniero hidráulico, señaló que la juventud tiene la responsabilidad de defender la Patria y continuar adelante, inspirados en el ejemplo del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Concluida la jornada, el Primer Ministro recorrió la empresa agroindustrial 13 de Agosto, en Quivicán, Mayabeque, dedicada a la producción de alimentos mediante crianza animal, acuicultura, cultivos varios y procesamiento industrial.

El centro, con más de un año de creado, mostró resultados importantes. Marrero Cruz dialogó con los trabajadores sobre salarios y condiciones de vida, y agradeció su aporte a la producción.

El dirigente indicó que en 2026 la entidad debe consolidarse, ampliar niveles productivos y contribuir al desarrollo económico, con beneficios directos para sus trabajadores.