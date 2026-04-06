Villa Clara: En la unión está la fuerza

Villa Clara con todos, desde el Parque de la Audiencia al amanecer de este domingo.

La integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, encabezaron el trabajo voluntario, como parte del programa de trabajo Mi Barrio por la Patria.

Fuerzas de la Empresa Eléctrica, Servicios Comunales y de las organizaciones políticas y de masas también se sumaron con el propósito de devolver colores a esta hermosa plaza de la ciudad de Marta y del Che.

«En la unión está la fuerza, por eso estamos hoy aquí junto a nuestro pueblo. Esta es una de las muchas acciones que impulsamos y que están relacionadas con el embellecimiento de nuestros poblados y ciudades», dijo la primera secretaria del PCC en la provincia.

Aseguró que en predios villaclareños estamos «de pie y combatiendo», «vencedores de dificultades y obstáculos», como nos calificó el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

«No vamos a detenernos, entre todos, tenemos que seguir guapeando, porque ese es el mejor homenaje al Che Guevara, a los hombres y mujeres que nos legaron esta tierra libre», dijo la gobernadora villaclareña Milaxy Yanet Sánchez Armas.

El Parque de la Audiencia no solo quedará totalmente pintado, también se colocarán luminarias fotovoltaicas y se continuará accionando en todo su entorno por la importancia histórica y patrimonial de este sitio.

Aquí tuvo lugar la primera autodefensa de Fidel, el 14 de diciembre de 1950, en el entonces Tribunal de Urgencias de Santa Clara. El joven abogado de 24 años asumió su propia defensa, acusado por instigación a desórdenes públicos en Cienfuegos, convirtiendo el juicio en una denuncia política contra la corrupción del gobierno de Carlos Prío Socarrás.

Las máximas autoridades de la provincia compartieron allí con los niños y niñas, al finalizar el trabajo voluntario como parte del programa de trabajo Mi Barrio por la Patria.