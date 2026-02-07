sábado, febrero 7, 2026
Debuta Cuba en Serie de las Américas de Béisbol

Cuba debutará hoy en la II Copa de las Américas de Béisbol ante Leones de León, bicampeones del béisbol profesional nicaragüense, juego para el que el alto mando designó como abridor al pinareño Randy Martínez.

Fichado por los Dragones de Chunichi, en la liga profesional japonesa, el zurdo Martínez, de solo 22 años, se perfila como uno de los principales prospectos del picheo cubano de cara a los inminentes compromisos internacionales.

Germán Mesa, mentor del elenco insular, anunció una alineación encabezada por el experimentado Roel Santos, en el jardín izquierdo, el ex Grandes Ligas Erisbel Arruebarrena en las paradas cortas y Yoelquis Guibert en la pradera del medio.

Como cuarto madero y designado fue seleccionado el slugger granmense Alfredo Despaigne, mientras Yoel Yanqui asumirá el quinto puesto y la custodia de la inicial. 

El holguinero Yasiel González defenderá el bosque derecho y Harold Vázquez calzará los arreos, al tiempo que Cristian Rodríguez y Luis Vicente Mateo completan el lineup y se encargarán de la esquina caliente y el segundo cojín, por ese orden.

Este jueves, en la primera fecha de la competencia, los Leones cayeron por 5-2 ante Caimanes de Barranquilla, de Colombia, la gran sorpresa la protagonizó el conjunto argentino Club DAOM, victimario de Cañones de Willemstad, de Curazao, por 8-7, y en el cierre de la jornada Las Águilas Metropolitanas panameñas doblegaron también por 8-7 a los anfitriones Navegantes de Magallanes.

