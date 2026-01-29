jueves, enero 29, 2026
Lo último:
Ciencia y tecnología

Recetas para prevenir la osteoporosis

Tomado de Cubahora

La osteoporosis es una condición en la que los huesos pierden solidez y se vuelven más susceptibles a romperse debido a la disminución de la densidad ósea

La osteoporosis es una condición en la que los huesos pierden solidez y se vuelven más susceptibles a romperse debido a la disminución de la densidad ósea. Esto incrementa la probabilidad de fracturas, especialmente en zonas como la cadera, la columna vertebral y las muñecas. Generalmente avanza sin síntomas claros, hasta que se produce una fractura, y es más frecuente en personas mayores y en mujeres tras la menopausia.

Existen ciertos alimentos que ayudan a prevenir la osteoporosis al proporcionar nutrientes necesarios para fortalecer los huesos. El calcio es el más crucial y se encuentra en productos como la leche, el yogur, el queso, las sardinas y las verduras de hoja verde. La vitamina D también juega un papel importante, ya que facilita la absorción del calcio; se puede obtener de alimentos como el pescado, los huevos y la leche enriquecida, además de la exposición al sol.

Otros nutrientes como el magnesio, el fósforo y la vitamina K son igualmente importantes para la salud de los huesos. Estos nutrientes están presentes en alimentos como los frutos secos, las legumbres, los cereales integrales y las hortalizas. Mantener una dieta equilibrada desde la infancia, junto con ejercicio regular, es esencial para prevenir la osteoporosis y para conservar huesos robustos a lo largo de la vida.

Recetas

Utilizando ingredientes ricos en calcio, vitamina D, magnesio y proteínas.

Tortilla de espinaca

Ingredientes:

  1. 4 huevos
  2. 1 taza de hojas de espinaca picada
  3. 1 cucharada de aceite
  4. Sal al gusto

Elaboración:

  • Batir los huevos con sal al gusto.
  • Sofreír la espinaca en el aceite durante 2 minutos.
  • Añadir los huevos y cocinar por ambos lados hasta que estén firmes.

Batido de guayaba con leche

Ingredientes:

  1. 1 taza de pulpa de guayaba
  2. 2 tazas de leche
  3. 1 cucharada de azúcar

Elaboración:

  • Batir todos los ingredientes hasta que estén completamente integrados.
  • Sirve bien frío.

Natilla casera

Ingredientes:

  1. 2 tazas de leche
  2. 2 yemas de huevo
  3. 2 cucharadas de maicena
  4. ½ taza de azúcar
  5. Vainilla al gusto

Elaboración:

  • Disolver la maicena en un poco de leche.
  • Calienta el resto junto con el azúcar.
  • Incorpora las yemas y la maicena, removiendo constantemente hasta que espese.
  • Añadir la vainilla al gusto.

También te puede gustar

Presentan el Observatorio tecnológico de soberanía alimentaria y educación nutricional

Tomado de Granma

Feria Informática 2026 ofrecerá nuevo espacio a los expositores

Tomado de CubaSí

Una vacuna muestra potencial frente a las recaídas de cáncer de páncreas y colon

Tomado de CubaSí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *