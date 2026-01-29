Recetas para prevenir la osteoporosis

La osteoporosis es una condición en la que los huesos pierden solidez y se vuelven más susceptibles a romperse debido a la disminución de la densidad ósea

La osteoporosis es una condición en la que los huesos pierden solidez y se vuelven más susceptibles a romperse debido a la disminución de la densidad ósea. Esto incrementa la probabilidad de fracturas, especialmente en zonas como la cadera, la columna vertebral y las muñecas. Generalmente avanza sin síntomas claros, hasta que se produce una fractura, y es más frecuente en personas mayores y en mujeres tras la menopausia.

Existen ciertos alimentos que ayudan a prevenir la osteoporosis al proporcionar nutrientes necesarios para fortalecer los huesos. El calcio es el más crucial y se encuentra en productos como la leche, el yogur, el queso, las sardinas y las verduras de hoja verde. La vitamina D también juega un papel importante, ya que facilita la absorción del calcio; se puede obtener de alimentos como el pescado, los huevos y la leche enriquecida, además de la exposición al sol.

Otros nutrientes como el magnesio, el fósforo y la vitamina K son igualmente importantes para la salud de los huesos. Estos nutrientes están presentes en alimentos como los frutos secos, las legumbres, los cereales integrales y las hortalizas. Mantener una dieta equilibrada desde la infancia, junto con ejercicio regular, es esencial para prevenir la osteoporosis y para conservar huesos robustos a lo largo de la vida.

Recetas

Utilizando ingredientes ricos en calcio, vitamina D, magnesio y proteínas.

Tortilla de espinaca

Ingredientes:

4 huevos 1 taza de hojas de espinaca picada 1 cucharada de aceite Sal al gusto

Elaboración:

Batir los huevos con sal al gusto.

Sofreír la espinaca en el aceite durante 2 minutos.

Añadir los huevos y cocinar por ambos lados hasta que estén firmes.

Batido de guayaba con leche

Ingredientes:

1 taza de pulpa de guayaba 2 tazas de leche 1 cucharada de azúcar

Elaboración:

Batir todos los ingredientes hasta que estén completamente integrados.

Sirve bien frío.

Natilla casera

Ingredientes:

2 tazas de leche 2 yemas de huevo 2 cucharadas de maicena ½ taza de azúcar Vainilla al gusto

Elaboración:

Disolver la maicena en un poco de leche.

Calienta el resto junto con el azúcar.

Incorpora las yemas y la maicena, removiendo constantemente hasta que espese.

Añadir la vainilla al gusto.