Hoy, Marcha del Pueblo Combatiente

«Vamos a cantarle nuestro Himno a los héroes. Vamos a agradecer su coraje. Vamos a marchar para que nos conozcan mejor quienes no nos calculan todavía». Así lo aseguró el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, desde su cuenta en X.

Hoy, acto en la Tribuna Antimperialista de La Habana y Marcha del Pueblo Combatiente, como reafirmación del compromiso con la Patria.

En todos los municipios del país habrá ceremonias de homenaje póstumo a los mártires, y serán inhumados sus restos en los panteones de los Caídos por la Defensa de sus respectivas localidades.